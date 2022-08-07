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【電子消費券2022】陳茂波：約621萬名市民今收到首期2000元消費券　近130億元消費力注入市場

宏觀解讀 16:54 2022/08/07

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財政司司長陳茂波發表網誌，指在外圍環境惡化及第五波疫情衝擊下，本港經濟未能延續去年反彈動力，今年首兩季按年再度收縮，上半年GDP合計實質負增長2.7%。第二季拉動經濟的三頭馬車之中，出口環節受到壓力最大；私人消費相對較穩定但表現比預期遜色，按年無甚變動。

政府今天開始向約636萬名合資格市民分期發放第二階段的消費券，總額逾300億元。陳茂波表示，連同各儲值支付工具營運商、商戶及商場的疊加優惠，以及消費者加碼消費，將可增強消費券乘數效應，對本地經濟提供一定提振作用。

消費券覆檢申請中約10.4萬宗已成功

今天約621萬名合資格市民收到首期2000元消費券，當中包括4月已獲發第一階段消費券，並符合第二階段相關資格準則的原有登記人，以及透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學的合資格新登記人；這批市民會分期獲發合共5000元消費券。

另外，約15萬名符合資格準則的新登記香港永久性居民或新來港人士，會分期獲發合共1萬元消費券，今天獲發的第一期券額為3000元。陳茂波指，這意味今天合共有近130億元的消費力注入本地零售及餐飲等市場。

網誌又提到，秘書處共收到逾15萬宗消費券資格覆檢申請（剔除了重覆申請），申請主要來自一些曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明，以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民。當中約10.4萬宗申請已覆檢成功，這些市民同樣會在今天獲發消費券，並已獲發短訊通知。

主要儲值支付平台增加約710萬個消費者帳戶

陳茂波又指，自消費券計劃去年開始運作以來，消費者及商戶對電子支付接受程度日漸提高，應用範圍逐步擴闊。截至6月底，主要儲值支付平台合共增加了約710萬個消費者帳戶及約13萬個商戶用家。

相關文章：

【電子消費券2022】一文看清第二階段消費券各大企業優惠（不斷更新）

責任編輯：余倩敏

 

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電子支付 經濟 餐飲 零售 陳茂波 香港 財政司

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