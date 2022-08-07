▲ 【股神旗艦】巴郡次季投資巨虧530億美元 巴菲特上季貫徹「恐慌時貪婪」、減少哪一項資本操作？

「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK）周末公布次季業績，巴郡保險業務、鐵路、公用和能源業務保持收入增長，令公司季度經營溢利按年增長38.8%至92.83億美元。不過，上季美股表現下滑，巴郡季度入帳533.8億美元（約4190億港元）投資虧損，拖累集團單季列帳虧損437.55億美元。雖然單季投資虧損驚人，巴菲特貫徹「別人恐慌時貪婪」，巴郡上季轉為淨買家，全季斥資38億美元買貨，較去年同季淨沽貨大不同。

雖然巴郡積極在市場買貨，但購買公司股份力度明顯放慢，第二季巴郡回購金額僅10億美元，遠低於首季回購32億美元，進一步反映巴菲特認為市場投資機會較以往多，令公司優先向外投資。

巴菲特在業績聲明稱，單一季度投資盈利或虧損通常是無意義，「對會計準則無認識的投資者更可能是極為誤導」。

巴郡上季5大持倉股價齊跌 近一個月再加倉美銀

標普500指數上季回落16%，若單計股票投資，巴郡第二季度帳面虧損高達668.6億美元，主要受累於蘋果、美國銀行、美國運通等重倉股季內表現失色。單計第二季，蘋果股價跌超21%，美國銀行跌26%，雪佛龍跌超11%，美國運通跌逾25%。

截至6月30日底的公允價值計，巴郡股票投資組合中，約69%集中在蘋果（1251億美元）、美國銀行（322億美元）、可口可樂公司（252億美元）、雪佛龍（237億美元）、美國運通（210億美元）。巴郡6月底股票投資組總額3277億美元。

相對而言，巴郡在去年底73%持倉集中在美國運通、蘋果、美銀和可口可樂，可見公司投資分布在半年間更為分散。

雖然持續大額買貨，巴郡在6月底手持1054億美元現金。

事實上，巴郡近期依然積極買貨。除了年內不斷加倉西方石油和雪佛龍以外，據巴郡上周披露文件，公司自7月中再斥20.7億美元增持美國銀行股份，繼續是公司第二大持股，並已持有美銀約11.9%權益。

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記者：麥德銘