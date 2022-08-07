美參議院民主黨爭取中期選情 推動逾3.4萬億氣候及醫保改革

美國參議院上周六（6日）就民主黨提出﹑有關應對氣候變化及改革醫療的4,300億美元法案展開辯論。法案將實踐美國總統拜登上任時承諾，包括徵收富人稅及增加應對氣候變化的資金。有分析認為，法案一旦通過將亦有助民主黨中期選舉選情。而共和黨已一致表明，力阻法案通過。

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參議院上周就是否推動「降低通脹法案」（Inflation Reduction Act）投票表決，雖然共和黨全數反對，但副總統賀錦麗（Kamala Harris） 投下關鍵贊成一票，民主黨成功以些微優勢通過，開展最多長達20小時的法案辯論。

法案包含4,300億美元（3.35萬億港元）應對氣候變化開支，包括要求撥款數十億美元鼓勵生產更多電動車，促進使用潔淨能源、設立40億美元（312億港元）的新聯邦乾旱救濟基金。

法案將授權聯邦醫療保險可直接就處方藥價格談判、逼使藥廠及私人醫療保險機構為部分藥物提供退現，為醫保內的自付處方藥費用設置每年2,000美元（1.56萬港元）上限。

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此外，法案措施亦包括徵收最少15%企業稅、開徵富人稅及對股票回購徵收新消費稅，有助為聯邦政府帶來逾7,400億美元（5.77萬億港元）收入，並用以支付今次法案開支。

民主黨都希望盡快通過法案，趕及在11月前實現總統拜登（Joe Biden）上任承諾，有助中期選舉選情。民主黨可以透過「簡單多數」（simple majority），繞過冗長的修正案投票過程通過法案，但首先需通過嚴格的財政規定審核。

全數50名共和黨議員已表明，會用「拉布」（vote-a-rama）形式阻撓盡早通過法案，包括提出涉及其他問題修正案，例如控制來自墨西哥邊境移民。部分共和黨人亦表示，增加針對民主黨進步派的修正案，並讓眾議院更難通過法案。

不過美國媒體估計，即使共和黨積極阻撓亦難改參議院版本的法案內容，相信在冗長的修正案投票完成後，法案便可以表決。美媒預料法案最快當地時間周日（7日）將獲得通過，並轉交眾議院投票。

拜登上周五(5日)出席白宮活動時表示，法案將改變勞工家庭及美國經濟，呼籲參議院盡快審議及通過立法。

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責任編輯：郭麗明