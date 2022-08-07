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【通脹高企】使生活成本上升 英棄養寵物人數增

環球社會熱點 16:19 2022/08/07

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高通貨膨脹率使英國民眾飽受生活成本壓力，各項日常開支費用急劇上升。當地有寵物團體表示，今年接獲的棄養狗隻查詢大幅增加。愛護動物協會亦指出，今年收到的遺棄寵物數量明顯上升。

英國明年能源費或升至4萬 改為每3個月調整價格上限 【下一頁】

動物團體Dogs Trust表示，今年接獲約1.5萬次來電查詢如何棄養狗隻，數目增加54%，亦是團體自2014年設立熱線電話後數量最多一次。行政總裁夏普（Owen Sharp）表示，不少家庭來電表明因財政狀況被迫棄養狗隻。

Dogs Trust指有女子來電表示，因財政問題她需要面臨選擇餵飽子女或是愛犬，對此感到十分煩惱。Dogs Trust呼籲飼主，應及早聯絡團體尋求方法解決飼養成本壓力。

英國愛護動物協會（RSPCA）亦表示，與去年同期相比，今年收到被棄養的兔子數量上升49%，貓咪及狗隻分別增加14%及3%。RSPCA調查發現，養貓的飼主承受的生活成本上升壓力較大。

英國生活成本壓力上升 串流平台次季少近80萬戶訂閱 【下一頁】

RSPCA指出，新冠肺炎疫情期間英國飼養寵物的民眾數目增加，但隨生活成本壓力不斷上升，警告當地恐怕面對動物權益危機，特別是低收入家庭。RSPCA倡議及政策總監Emma Slawinski認為，棄養風潮的連鎖反應已逐漸浮現。

動物慈善組織PDSA估計，現時英國飼養狗隻所需費用每月增加50至80英鎊（約474至758港元），養育愛犬終老的成本亦提升2.5至3萬英鎊（約23.7至28.4萬港元）。

民調機構YouGov訪問4,000名英國民眾，當中78%飼主認為生活成本壓力對其寵物有影響。68%受訪飼主擔憂照顧寵物的成本增加，19%憂慮自己不能負擔飼養寵物的費用。

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責任編輯：吳漢培

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