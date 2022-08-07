【烏克蘭戰爭】核電廠曾遭炮擊 IAEA籲停火免核災

烏克蘭扎波羅熱地區的歐洲最大核電站由戰爭初期已被俄羅斯佔領，兩軍近日在附近地區交戰，核電廠更一度被炮擊。國際原子能機構（IAEA）呼籲，雙方停止在核電廠周圍的軍事行動，避免發生核災難。

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IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，高度憂慮扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠曾遭炮擊，警告持續在附近發生軍事行動可能釀成核災難，威脅烏克蘭及其他國家的公共健康及環境，呼籲立即停止軍事行動，並允許IAEA專家前往核電廠檢視損毀。

格羅西指出，核設施安全有7大「不可缺少支柱」（indispensable pillars），如保障及維持核設施建築物完整﹑安全與保安系統必須長時間保持正式運作等。但俄烏戰爭爆發後，扎波羅熱核安全7大「不可缺少支柱」幾乎蕩然無存。

烏克蘭國家核能公司公司Energoatom指出，上周五（5日）的炮擊造成一條供電纜損毀，導致其中一個反應堆停止運作。格羅西稱雖然核反應堆本身無損毀，但其他設備受損，核電廠仍有高度火災及氫氣與放射性物質洩漏風險，軍事行動嚴重阻礙核電廠安全運作。

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基輔政府批評俄軍，3月佔領當地後不斷在核電廠內存放重武器。俄國否認有襲擊核電廠，反指摘烏軍發動攻擊。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）再次批評俄方，行為等同恐怖主義。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）譴責攻擊，批評行動嚴重及不負責任地違反核安全規定，並指事件是俄羅斯漠視國際規定的又一證明。

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責任編輯：吳漢培