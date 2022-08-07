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【烏克蘭戰爭】核電廠曾遭炮擊 IACA籲停火免核災

環球政治 14:58 2022/08/07

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烏克蘭中部扎波羅熱地區的歐洲最大核電站由戰爭初期已被俄羅斯佔領，兩軍近日在附近地區交戰，核電廠更一度被炮擊。國際原子能機構（IAEA）呼籲，雙方停止在核電廠周圍的軍事行動，避免發生核災難。

【烏克蘭戰爭】俄限制不友好國家投資 禁售金融及能源企業股份 【下一頁】

IAEA總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）表示，高度憂慮扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠曾遭炮擊，警告持續在附近發生軍事行動可能釀成核災難，威脅烏克蘭及其他國家的公共健康及環境，呼籲立即停止軍事行動，並允許IAEA專家前往核電廠檢視損毀。

烏克蘭國家核能公司公司Energoatom指出，上周六（6日）的炮擊造成一條供電纜損毀，導致其中一個反應堆停止運作。格羅西稱核電廠仍有高度火災及氫氣與放射性物質洩漏風險，軍事行動嚴重阻礙核電廠安全運作。

【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身 【下一頁】

基輔政府批評俄軍，3月佔領當地後不斷在核電廠內存放重武器，俄國反指摘烏軍對核電廠發動攻勢。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）再次批評俄方，行為等同恐怖主義。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）譴責攻擊，批評行動嚴重及不負責任地違反核安全規定，並指事件是俄羅斯漠視國際規定的又一證明。

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責任編輯：吳漢培

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