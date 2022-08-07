【電子消費券】信和集團夥八達通推優惠　餐飲及零售逐步復甦　料第三季人流和營業額按季升10%

第二輪電子消費券今日派發，信和集團表示，市民消費意欲大增，三大商場包括屯門市廣場、奧海城及荃新天地今日共錄得逾88萬人流。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，8月暑假是消費市道的黃金檔期，第二階段消費券亦於今天起分期派發，因而推出了多重優惠獎賞，吸引顧客消費。

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蔡碧林續指，今天三大商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地丁財兩旺，店舖人流及生意有明顯上升，隨着本地餐飲業及零售業逐漸復甦，預計下半年市場消費氣氛繼續保持平穩。她預料，信和集團三大商場第三季度人流及營業額，有望按季提升10%。

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為帶動商戶生意及刺激本地經濟，信和集團旗下7大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場、尖沙咀中心及帝國中心，以及藍灣廣場，截至8月31日期間，夥拍八達通推出「八達通消費賞」。

顧客於場內指定商戶以八達通單一消費滿300元或以上，成功登記消費後即可獲贈30元S現金券一套或30元商場美食現金券。

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責任編輯：馬意文