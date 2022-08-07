【影音產品優惠】Pricerite實惠聯乘Toshiba東芝 發售4K Google量子點電視系列 購買送200元超市購物券

Pricerite實惠聯乘Toshiba東芝，率先現貨發售4K Google量子點電視系列，讓市民體驗極致音畫效果，全情投入夏日足球狂熱。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

另外，即日起Pricerite實惠更以優惠價發售，凡於8月14日前購買Toshiba東芝4K Google量子點電視，獨家送200元超市購物券及獲贈會員雙倍積分，盡享三重優惠。

Toshiba東芝 50"/55"/65" 4K Google量子點電視詳情：

• 解像度:3840 x 2160

• 內置Youtube,Netflix,Prime Video,Disney+

• 畫質引擎: Local Dimming，MEMC,HLG,HDR10,Dolby Vision，HDR10+

• 音效引擎: MS12解碼，DTS 解碼，Dobly Atmos 後處理音效

• 配備DTMB、數字音頻輸出、HDMI(eARC)、HDR10、 BT5.0、Dolby vision、WiFi 5、Google遠場語音等功能

• 3組HDMI及2組USB多媒體輸入

• 尺寸 (連底座):

50" W1115×H670×D259mm

55" W1228×H733×D259 mm

65" W1447×H856×D320 mm

【電子消費券】新一輪電子消費券今日派發 一文重溫4大常見問題【下一頁】

【電子消費券】Pricerite實惠推「消費券至抵狂賞」多款傢俬及家品低至2折發售 另加送高達700元購物券【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂