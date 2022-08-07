【司局長網誌】陳茂波：第二階段消費券今日發放 近130億元消費力注入本地市場 市民對電子支付接受程度日漸提高

新一輪電子消費券計劃，符合資格登記人會於今日（7日）起獲發放第一期消費券，財政司司長陳茂波撰寫網誌表示，約636萬名市民獲分期發放第二階段的消費券，總額逾300億元，再連同各儲值支付工具營運商、商戶及商場的疊加優惠，以及消費者的加碼消費，將可增強消費券帶來的乘數效應，對急需支撐的本地經濟，相信能提供一定的提振作用。

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陳茂波表示，今日有大約621萬名合資格的市民收到首期2000元的消費券，這批合資格市民包括今年4月已獲發第一階段消費券，並符合第二階段相關資格準則的原有登記人，以及透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃等來港居住，以及來港升學的合資格新登記人，這批市民會分期獲發合共5000元消費券。另外，約15萬名符合資格準則的新登記香港永久性居民或新來港人士，他們會分期獲發合共10,000元消費券，今天他們獲發的第一期券額為3,000元。這意味今日合共有近130億元的消費力注入本地零售及餐飲等市場。

而另一方面，在被通知為不符合資格準則的登記人當中，秘書處共收到逾15萬宗覆檢申請。這些申請主要來自一些曾以「永久性地離開香港」為由作出法定聲明以提早提取強制性公積金或職業退休計劃下利益的市民。當中約10萬4千宗申請已覆檢成功，這些市民同樣會在今天獲發消費券，並已獲發短訊通知。

他又指，秘書處正全速處理其餘覆檢個案，包括查核覆檢申請人提交的資料，以及請部分申請人提交進一步資料以作處理。如果覆檢成功，他們最快亦可於本月16日收取到第一期消費券。

陳茂波明言，自消費券計劃去年開始運作以來，消費者及商戶對電子支付的接受程度日漸提高，應用範圍亦逐步擴闊。截至今年6月底，主要儲值支付平台合共增加了約710萬個消費者帳戶及約13 萬個商戶用家。今年上半年即使零售銷售貨值下跌2.6%，但當中透過網上銷售的貨值卻上升24%。可以說，消費券加速了電子支付的應用和普及程度，讓零售交易從消費端起始便以數字化的模式呈現，為商戶及企業提供更多新的機遇，探索商業新模式、發掘潛在新市場。

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責任編輯：羅浩濂