【電子消費券】新一輪電子消費券今日派發 一文重溫4大常見問題

電子消費券今日（7日）派發，相信市民存有部分疑問，本文將列出4大常見問題，助市民清楚了解，解答相關疑難。

Q：如何經支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK及八達通收取消費券？

A：政府在核實登記人的資格後，會於發放日透過儲值支付工具營辦商將消費券直接存入登記人指定的儲值支付工具帳戶。登記人只需開啟相關儲值支付工具應用程式便可使用消費券。儲值支付工具營辦商會透過應用程式推送通知(合資格登記人需已啟用應用程式內的推送通知功能)/手機短訊/電郵，提醒合資格登記人消費券已發放到其帳戶內。詳情請瀏覽各儲值支付工具營辦商手機應用程式、網頁或致電其熱線查詢（按此查閱儲值支付工具營運商聯絡方法）。

至於以八達通卡收取消費券的合資格登記人可在每期消費券發放後透過以下渠道以已登記計劃的八達通卡拍卡領取已發放的消費券。

. 設於港鐵站、輕鐵客務中心、指定碼頭及公共運輸交匯處的公共交通費用補貼計劃的補貼領取站

. 7-Eleven、OK便利店、惠康、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba的所有分店(只需向店員示意，毋須先消費)

. 八達通服務站

. 「八達通」應用程式

Q：如何查詢已獲發放的消費券金額、已使用的消費券金額、尚餘可供使用的消費券金額及已獲發消費券的使用期限？

A：如透過支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK收取消費券，應用程式內均設有消費券計劃專區，供相關用戶查詢在計劃下已獲發放的消費券金額、已使用的消費券金額、尚餘可供使用的消費券金額及已獲發消費券的使用期限等紀錄。

而假如是透過八達通卡收取消費券，可透過八達通網站、八達通服務站、客戶服務熱線以及「八達通」應用程式查詢「合資格消費」累積總額、已領取及存入八達通卡的消費券金額、尚餘未領取消費券金額及領取消費券金額的截止日期等紀錄。

Q：轉換儲值支付工具帳戶的現有登記人會否較遲收到消費券？

A：一般情況下，現有登記人不會因轉換儲值支付工具帳戶而較遲收到第二階段的消費券。

Q：如遺失電話、八達通或無法登入或用作收取第二階段消費券的儲值支付工具帳戶，或有關帳戶已失效，應如何處理？

A：一般而言，如遺失電話，用戶可於其他電話重新安裝有關儲值支付工具應用程式，輸入有關帳戶的登入號碼及密碼等資料便可重新連結原有帳戶。如因忘記密碼而無法登入帳戶，用戶可申請重新設定密碼。如有關帳戶已失效，市民可先聯絡有關儲值支付工具營辦商（按此）前往儲值支付工具營辦商網頁及熱線)解決失效帳戶的問題。

如無法重新啟動該失效帳戶，市民可親臨計劃秘書處(九龍旺角彌敦道750號始創中心17樓)向職員表示儲值支付工具帳戶失效，並填寫「更改登記資料申請表格」。

市民亦可致電熱線185000索取「更改登記資料申請表格」，並將填妥及已簽署的表格，連同有效的香港身分證複本，郵寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號 消費券計劃秘書處」。如在本地投寄，信封上毋須貼上郵票（郵費由政府支付）。

至於市民如果遺失用作收取第二階段消費券的八達通卡，可透過政府的指定網站更新計劃登記紀錄，申請以另一張八達通卡收取計劃下未發放的消費券。在申請獲批後，所有相關資料會從遺失的八達通卡轉移至已更新的登記紀錄中的八達通卡，當中包括仍未收取的消費券及「合資格消費」紀錄，而該遺失的八達通卡會被註銷。

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責任編輯：羅浩濂