【電子消費券】Pricerite實惠推「消費券至抵狂賞」多款傢俬及家品低至2折發售 另加送高達700元購物券

新一期消費券今日（7日）派發，Pricerite實惠推出「消費券至抵狂賞」，由即日起至9月8日推出多款激抵優惠產品，多款精選傢俬及家品更低至2折發售，所有優惠產品先到先得，售完即止。優惠包括 Turbo Italy 10"超強力風速直流3D循環扇1398元減至1098元再買一送一，43吋4K超高清電視減至1880元、TSUiClass按摩椅19800元減至12400元，用消費券的話會再額外減2500元，即9990元已買到，另外3/4匹窗口式冷氣減至1998元，OSIM迷你天王由9990元減到4680元。

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另外，同樣在即日起至9月8日，購買傢俬滿2,000元或以上，即送Pricerite實惠梳化購物券500元一張，於門市購買家品／食品／家電／寵物產品滿200元，即送Pricerite實惠購物券總值200元 ，當中包括家品券一張、小型電器券一張、食品券一張、寵物產品券一張，共四張。多買多送，送完即止。

顧客憑券Pricerite實惠購買傢俬／家品 / 小型電器 / 食品 / 寵物產品滿指定金額，即享折扣優惠。優惠日期如下：

傢俬購物券：8月5日至9月19日 (但不適用於9月9日至12日)

家品 / 小型電器 / 食品 / 寵物產品購物券：9月13日至9月29日

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責任編輯：羅浩濂