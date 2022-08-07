【ESG】南豐支持「科學基礎目標倡議」啟德AIRSIDE將體現相關理念 為可持續發展作出貢獻

南豐集團宣布，承諾支持「科學基礎目標倡議」（Science-Based Targets initiative，SBTi），以氣候科學為基礎訂立減排與淨零排放目標，致力實踐《巴黎協定》中將全球暖化升幅控制在攝氏1.5 度以內及於2050 年實現碳中和的共同願景。

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南豐集團於2021年，創立「SEWIT」，一個以集團整體為面向，圍繞著社區共融（Social Cohesion）、環境保護 （Environment） 、全人健康（Wellness）、創新（Innovation）及科技 （Technology）五大支柱的可持續發展框架，望能藉此連結所有持份者及增加社區互動。透過制定切實可行的方針，集團將「SEWIT」理念融入各業務中，包括財務融資和投資分配、供應鏈管理、採購以至組織結構和人才發展等。

南豐集團董事總經理張添琳表示，秉承集團「創造價值，回饋社會」的核心價值觀，「SEWIT」框架將在南豐集團涉足的各個方面創造共享價值並帶來積極正面的影響，期望能為整個社會、社區及所有持份者創造可持續的回報。

與此同時，南豐集團於今年6月上旬與多間銀行商討，並獲批迄今為止最大規模的綠色貸款。集團將通過位於啟德的旗艦項目AIRSIDE進一步推動可持續發展，體現對可持續金融的堅定承諾。南豐集團目前超過 40% 的貸款來自綠色金融或可持續金融融資，是次貸款將用於 AIRSIDE 符合條件及正在推行的綠色或社會計劃，如開發綠色建築、租戶改善項目、社區項目等，優化項目及集團整體能源效益。

AIRSIDE 是集團位於啟德的旗艦發展項目，共47層的綜合大樓，配備甲級寫字樓及多層購物商場，並以「和而為一」（WHOLENESS）的嶄新都市生活風格為概念，融合人文與自然。AIRSIDE 的設計以聯合國可持續發展目標（UNSDGs）作為藍本，並按該框架匠心建造而成。AIRSIDE的綠化面積以及公共空間佔地逾三成，項目亦具備各種環保設施，當中包括自動垃圾收集智能管理系統、露天屋頂花園、空中農圃，以及全港首個自動單車停泊區以鼓勵市民使用綠色出行。

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責任編輯：羅浩濂