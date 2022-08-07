【King談樓市】25年的潮起潮落 人生上半場已無悔

不經不覺，香港已回歸中國25年，在過去四分一世紀，香港發生了許多件大事，而這段光景亦是筆者人生中最重要的歲月。筆者1990年代畢業於加拿大，之後在當地工作，但因家裏生意不斷擴張，家人把筆十大日召回港協助發展。

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97股樓熱潮輸清光

返港時正值1997回歸前兩年，股市、樓市都開始進入瘋狂狀態，筆者跟大多數的投資初哥一樣，會買股票，抽新股（IPO），當時買甚麼都升，還以為自己是股神巴菲特（Warren Buffett），之後更不知輸，玩窩輪、期指，還跟朋友「入飛」買新樓，結果當然是「輸清光」，慶幸輸了即止蝕，才未至於搞到成身債，筆者亦上了人生寶貴的一課。

筆者在家中排行最小，話事絕對輪不到筆者，加上家裏工作發展有限，便於2004年毅然創業，與剛結婚不久、在銀行工作的太太開設本港第一代的按揭轉介公司，工作期間認識了兩位投資高手，從他們身上學會了投資物業的竅門。筆者算是個克勤克儉的人，以往在家工作所賺取的薪金，絕大部分都會儲起來，當時眼見2003年沙士後中央大力援港，經濟亦逐步好轉，筆者決定在2004年中，手持全副身家幾十萬元「再戰江湖」。

當時的樓真的很平，灣仔、銅鑼灣區舊樓，唐樓每呎只是1,000元、2,000元，60至70萬元就能買到層建築面積300、400呎的細兩房單位，三成首期七成按揭，10至20萬元就能買到樓，租金回報更有8厘，筆者於是在該區不斷買入。但好景不常，2008年金融海嘯觸發股市、樓市大跌，筆者立即減持手上物業，之後美國量寬經濟迅速好轉，樓市亦止跌回升。經此一役，筆者重整投資組合，令自己在未來更能承受市場波動的風險。

09後投資物業致富

之後，美國在2009年後不斷印銀紙，筆者眼見貨幣的購買力不斷被攤薄，資產價格不斷被搶高，筆者於2010年頭再試入市，當時的細價樓都只是100多萬元一層，收租有4.5厘，但供樓利息不用1厘，淨賺息差超過3.5厘。直至2012年政府不斷在住宅市場加辣，筆者開始轉戰工商舖。物業投資不單不是零和遊戲，而且更可以共富，因此筆者於2009年底開始與友人開班授徒，分享自己多年來投資物業的心得，教授學員無論在順境或逆境都能在物業投資中創富，令他們未來生活無憂。10多年間，筆者已教授數千學員，他們絕大部分已上了車買了樓，部分更已財務自由，這令筆者感到非常欣慰及滿足。

2013年後筆者寫了好幾本書，亦有在《香港電台》及多個電視台的財經節目擔任主持工作，出席很多大型講座擔任主講嘉賓與高手過招，還有為一些新樓盤作代言人或分享嘉賓。對筆者來說，這些都是很難得的經驗。在這25年，筆者走過高山低谷，贏過亦輸過，見過很多大場面，經歷過很多別人未經歷過的事情，在人生的上半場已無悔，而下半場則剛剛開始，希望餘下的半生能活得更有意義更精彩。

撰文：King Sir 葉景強

香港按揭轉介創辦人兼資深物業投資者

＊以上內容輯錄自第768期《King談樓市》

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責任編輯：羅浩濂