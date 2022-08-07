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【美食優惠】Feather & Bone 推「Lucky Week」 明起每日特色優惠 優惠一文睇哂

理財智慧 09:25 2022/08/07

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第二輪消費券即將於8月7日發放，而8亦被認為是中國文化中最幸運的數字，有見及此，Feather & Bone推出《Lucky Week》幸運週活動，由8月8日起，連續一星期為市民帶來驚喜優惠。

同場加映：【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

在8月8日至8月14日期間，Feather & Bone將於線上線下推出各式精選獨家優惠、巨額折扣和免費送禮活動，一系列優質產品包括招牌牛肉、芝士、葡萄酒及雪糕。

《Lucky Week》幸運週詳情：

  • 8月8日（星期一）— Rosé All Day

在Rosé All Day優惠當天Feather & Bone歡迎各位市民親臨全綫門市，品嚐來自法國普羅旺斯著名產區的AIX Rosé，配合好運全城「發發發」的主題，顧客更可以低至6折，每瓶88元的優惠價購買AIX Rosé。優惠適用於全綫分店及網店。

• 8月9日（星期二）— T-Bone Tuesday

於「T-Bone Tuesday」當天，顧客不論在店內或網店選購，或是餐廳堂食點選澳洲草飼T骨牛扒，均可獲半價優惠，牛扒將以重量計價。優惠於全綫分店肉類專櫃及網店適用，售完即止。用餐優惠則適用於旗下西營盤、半山 (蘇豪區)、跑馬地、灣仔及荃灣西的餐廳。

  • 8月10日（星期三）— Wellington Wednesday

在Wellington Wednesday當天，顧客可以半價優惠選購Feather & Bone的招牌威靈頓牛柳。優惠適用於全綫分店及網店，售完即止。另外，Feather & Bone當天亦會於旗下利園分店舉行Giveaway活動，免費送出10份招牌威靈頓牛柳，詳情請留意Feather & Bone的社交平台。贈品先到先得，送完即止。

  • 8月11日（星期四） — Cheesy Thursday

全綫Feather & Bone於Cheesy Thursday當天，全部芝士買一送一。顧客選購最少500g的芝士，即可免費獲得額外500g的芝士（任何口味）。精選口味包括Tasmanian Heritage金文拔芝士，King Island Roaring Forties 藍芝士，法國的COMTÉ、GRUYÈRE和有如毛絨般軟滑口感的Brie de Meaux芝士等。優惠適用於全綫分店及網店。

  • 8月12日（星期五）— Boozy Friday

享用Feather & Bone的獨家Boozy Friday優惠，當天於全綫門市及網店購物滿300元即可免費獲得Tar & Roses Prosecco氣酒一瓶。

  • 8月13日（星期六） — Sausage Party

顧客當日於Feather & Bone全綫分店肉類專櫃購買任何貨品，即送意式Chipolatas肉腸2條。

  • 8月14日（星期日） — Ice – Cream “Sundae”

顧客當日於任何一間Feather & Bone分店，即可以1元享受滿載意式風味的XTC Gelato意式雪糕（125ml）。優惠先到先得，售完即止。

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同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

 

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責任編輯：羅浩濂

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