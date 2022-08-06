  • 28°C
香港時間 : 2022806日 (六) 23:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【藝人財富】2022上半年韓星收入排行榜出爐 第一位「爆冷」以2.25億元奪冠

環球政經 17:01 2022/08/06

分享：

分享：

韓國節目《TMI News》近日公布2022上半年藝人的收入排行榜，第一位由南韓歌手任英雄奪下，錄得共375億韓元（約2.25億港元）的收入，第二、三名則分別為男團防彈少年團（BTS）、全智賢。

第一位是歌手任英雄，今年5月推出首張專輯銷量就突破110萬張，創下歷代男歌手的首日銷量、首週銷量的最高新紀錄，也在同月舉行巡迴演唱會，加上接拍多項廣告，也因此在2022年上半年總收入排行榜脫穎而出，以375億韓元的金額奪下冠軍寶座。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

第二名則為男團BTS，名聲享譽國際，尤其在年輕族群之中影響極大，曾受邀到白宮、聯合國演講，也拿下不少國際獎項，靠著專輯銷售量及演唱會、廣告代言等工作，團體在今年上半年總收入高達2464億韓元（約14.8億港元），不過該團總共有7人，平均每個人約352億韓元（約2.11億港元）。

第三名則是藝人全智賢，傳現在同時有超過22個合約代言，上半年收入大約為130億韓元（約7,827萬港元），成為韓女星之首。

2022上半年韓星收入排行榜

第一名：任英雄，375億韓元

第二名：防彈少年團（BTS），平均每人約352億韓元

第三名：全智賢，130億韓元

第四名：馬東石，120億韓元

第五名：李秉憲，78億韓元

第六名：劉在錫，77億韓元

第七名：NCT DREAM，平均每人約71億韓元

第八名：TWICE，平均每人約38億韓元

第九名：SEVENTEEN，平均每人約38億韓元

第十名：Stray Kids，平均每人約37.9億韓元

【WFH】全球遙距工作指數出爐  一文看清十大適宜遙距工作地區 【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
綜藝節目 全智賢 劉在錫 廣告 歌手 演唱會 銷售 廣告 南韓 聯合國

上一篇文章

【蘋果手機】受地緣政治對供應鏈的影響 蘋果分析師郭明錤透露 iPhone 14將於印度及中國同步生產

下一篇文章

【糧食供應】7月世界糧食價格下跌9% 跌幅為2008年以來最多
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新都城驚現時光倒流價　高層三房跌穿「8字頭」　近四年同類新低
新都城驚現時光倒流價　高層三房跌穿「8字頭」　近四年同類新低
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】新婚夫婦38萬裝修468呎單位 模組化家具打造智能家居 設計顧及未來需要預留「走棧位」
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【加密貨幣】14萬粒比特幣潛在供應 Mt. Gox案賠償在即
【加密貨幣】14萬粒比特幣潛在供應 Mt. Gox案賠償在即
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款