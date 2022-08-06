【藝人財富】2022上半年韓星收入排行榜出爐 第一位「爆冷」以2.25億元奪冠

韓國節目《TMI News》近日公布2022上半年藝人的收入排行榜，第一位由南韓歌手任英雄奪下，錄得共375億韓元（約2.25億港元）的收入，第二、三名則分別為男團防彈少年團（BTS）、全智賢。

第一位是歌手任英雄，今年5月推出首張專輯銷量就突破110萬張，創下歷代男歌手的首日銷量、首週銷量的最高新紀錄，也在同月舉行巡迴演唱會，加上接拍多項廣告，也因此在2022年上半年總收入排行榜脫穎而出，以375億韓元的金額奪下冠軍寶座。

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第二名則為男團BTS，名聲享譽國際，尤其在年輕族群之中影響極大，曾受邀到白宮、聯合國演講，也拿下不少國際獎項，靠著專輯銷售量及演唱會、廣告代言等工作，團體在今年上半年總收入高達2464億韓元（約14.8億港元），不過該團總共有7人，平均每個人約352億韓元（約2.11億港元）。

第三名則是藝人全智賢，傳現在同時有超過22個合約代言，上半年收入大約為130億韓元（約7,827萬港元），成為韓女星之首。

2022上半年韓星收入排行榜 第一名：任英雄，375億韓元 第二名：防彈少年團（BTS），平均每人約352億韓元 第三名：全智賢，130億韓元 第四名：馬東石，120億韓元 第五名：李秉憲，78億韓元 第六名：劉在錫，77億韓元 第七名：NCT DREAM，平均每人約71億韓元 第八名：TWICE，平均每人約38億韓元 第九名：SEVENTEEN，平均每人約38億韓元 第十名：Stray Kids，平均每人約37.9億韓元

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責任編輯：龍紀瑩