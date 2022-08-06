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【糧食供應】7月世界糧食價格下跌9% 跌幅為2008年以來最多

環球政經 17:01 2022/08/06

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綜合外媒報道，隨着烏克蘭推進糧食的重新出口，圍繞穀物和植物油供應的擔憂有所緩解，全球糧食價格創2008年以來的最大跌幅。不過，糧食價格依然高企，為基層家庭帶來壓力，同時令全球飢餓現象有所惡化。

聯合國發表的世界糧食價格指數於7月大跌了近9%。該指數跌至了1月以來的最低水平，也就是在俄羅斯封鎖烏克蘭港口之前。俄烏戰爭導致糧食價格升至紀錄高位；烏克蘭是糧食出口大國。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

此指數已經連續第4個月下跌，糧農組織在一份聲明中稱，阿根廷和巴西的季節性供應增加，也幫助緩解了價格壓力。

聯合國的這項指數追蹤原物料的出口價格，不包括零售加價，因此雖然對消費者來說是一個更令人鼓舞的信號，但他們所面臨的價格依然高企。非洲薩赫勒（Sahel）地區正經歷十年以來最嚴重的糧食安全危機，非洲大陸各地數千萬人面臨飢餓。而俄羅斯農業部長最新透露，認為糧食收成可能達不到1.3億噸，俄羅斯可能會減少在當前農業年度5,000萬噸糧食出口計劃，但國內市場不會發生變化。

【WFH】全球遙距工作指數出爐  一文看清十大適宜遙距工作地區 【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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