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【電動車】調查：逾7成車主願轉用電動車 97%人支持引入環保公共交通

理財智慧 13:01 2022/08/06

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轉型至電動車可減少空氣污染，更有助本港發展成智能、綠色的宜居城市。近日有環保團體調查發現，高達97%市民支持逐步引入環保公共交通，超過七成受訪駕駛人士考慮由汽油車轉用電動車，惟逾一半人不想花較高價錢購買電動車。

環保觸覺今年6月至7月，以問卷訪問了約500名駕駛者，當中發現其考慮轉用電動車的主要原因，是充電成本較入油成本低，以及政府優惠政策。惟計及政府「一換一」優惠政策後，仍有超過一半駕駛者，不願支付額外車價買電動車，只有不足兩成駕駛者，願意多支付25％或以上車價，近4成人只願多支付少於1元的額外車費。

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

另外，調查又指出，近四成受訪者需要轉車到達目的地的比例越高，駕駛私家車比例亦越高；當中部分需轉乘比例較高的地區，例如大埔、元朗及離島，駕駛私家車的比例高於平均數。建議當局可提供優惠予有意更換電動車的車主，以及增加特快充電位數量。

調查指，97%市民支持逐步引入環保公共交通，並表示全港產生的污染物一氧化碳，當中一半來自道路運輸，污染物亦有機會令市區氣溫增加，促請政府推動綠色交通，並建議當局考慮利用綠色債券的資金改善公共交通，或提供更多優惠予使用公共運輸的市民。

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責任編輯：龍紀瑩

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