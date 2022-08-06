【科技巨頭】AMAZON斥17億美元收購吸塵器制造商iRobot 並償還iRobot達3.32億美元債務

綜合外媒報導，亞馬遜（AMAZON）宣布已同意以約17億美元的價格收購真空吸塵器制造商iRobot，在對其市場力量的廣泛擔憂之際，收購了另一家公司以增加其智能家電產品系列。

分析指此舉是亞馬遜通過服務擁有部分家庭空間并加速其在零售之外的增長的一部分。一系列家庭清潔機器人增加了該公司的技術庫，使其更多地參與消費者的生活，而不僅僅是語音控制等靜態事物。

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iRobot在全球范圍內銷售其產品，多年來一直在亞馬遜的雲端服務部門AWS上運行其機器人平臺，此次收購可能會將亞馬遜語音識別和其他功能更多地集成到真空吸塵器中。最著名的是圓形Roomba真空吸塵器，並將加入語音助手Alexa、Astro機器人和Ring安全攝像頭等智能家居功能。而亞馬遜的Astro機器人可幫助完成設置警報等任務，iRobot於去年以1000美元的價格推出，但反應平淡。

亞馬遜表示，將以每股61美元的全現金交易收購iRobot，其中包括iRobot的凈債務。截至7月2日，該公司的當前債務總額約為3.321億美元。該交易有待股東和監管機構的批準，而iRobot的行政總裁安格爾（Colin Angle）將繼續留任。

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責任編輯：龍紀瑩