【消委會調查】一文看清消委會推介5款安全雪糕 最平5元 價格親民

雪糕是夏日必吃甜品。日前消委會就曾測試多款市面上的雪糕，當中包括日本北海道雪糕、英國雪糕、美國雪糕，測試大腸桿菌、脂肪、糖、防腐劑含量等，以下節錄5大款合乎食品安全的雪糕，最平只售5元，價格親民。

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一、首選牌特濃朱古力味冰凍甜點

首選牌特濃朱古力味雪糕是百佳自家品牌，獲消委會5星評價，只售39元，份量更是家庭裝的2公升，而且每100克總脂肪只有9.9克，飽和脂肪及糖只有7.6克及12.4克，是雪糕中較低的選擇。

二、Wall's Cornetto Vanilla（Frozen Confection）

Wall's是英國老字號雪糕品牌，已經有過百年歷史。獲消委會5星評價的是品牌的雲呢拿甜筒，整體營養只有3星，但其他均得到5星評價，每100克總脂肪有15.7克，飽和脂肪及糖有10.7克及13.6克。

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三、MOVENPICK Vanilla Dream Ice Cream

MOVENPICK是瑞士品牌，在本港及歐洲是廣為人知的雪糕品牌，獲消委會5星評價，報告更指品牌的雪糕成份較天然。每100克總脂肪有15克，飽和脂肪及糖有8.7克及16.3克。

四、阿波羅朱古力味冰凍甜點

阿波羅的雪糕是本地香港品牌，充滿回味童年回憶，獲消委會5星評價。每100克總脂肪有14.2克，飽和脂肪及糖有12.6克及13.2克。

五、雀巢牛奶公司脆皮樂雲呢拿味

雀巢牛奶公司的脆皮樂雪糕本地製造，獲消委會5星評價，只售30元，一盒有6支，即平均5元就有一支，價錢十分相宜，不過這款雪糕總脂肪較高，每100克總脂肪有19.9克，，飽和脂肪及糖有14.6克及16.8克。

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責任編輯：龍紀瑩