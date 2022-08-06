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【時尚熱話】今年上半年全球「最具影響力時尚品牌」排名出爐 第一名網絡搜尋量增加 286%

理財智慧 13:01 2022/08/06

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名牌產品在市場上有價有市，根據時尚平台 Lyst 日前公佈的全球最具影響力品牌排名，Gucci 已攀升超越 Balenciaga，榮登排名第一，推出聯名系列後，網絡搜尋量增加 286%。

Alessandro Michele 所執掌的 Gucci 排名第一。而排名第二為創意總監 Demna Gvasalia 掌舵的Balenciaga，第三位為本年上半年兩季屢屢推出熱銷單品的 Prada。

全球「最具影響力時尚品牌」排名：

1. Gucci

2. Balenciaga

3. Prada

4. Valentino

5. LouisVuitton

6. Dior

7. MiuMiu

8. Fendi

9. Diesel

10. Burberry

【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

11. Versace

12. Nike

13. adidas

14. Loewe

15. Dolce&Gabbana 

16.Saint Laurent

17.Bottega Veneta 

18. Moncler

19. Off-White

20. Jacquemus

超過 2 億人使用的時尚搜尋平台 Lyst 基於買家的行為、平台上的搜索以及外部的關鍵字數據、產品諮詢和銷售額等等，並加碼分析分析了社群媒體網絡上提及的品牌聲量，將所有數據併入統計，得出2022 年第二季度全球最具影響力的 20 個品牌排行榜。

Gucci 今年的成功歸功於與許多品牌的合作，例如 6 月與 adidas 的聯名系列，發布後短短 48 小時內，Gucci 的搜尋量就增加了 286%。

【WFH】全球遙距工作指數出爐  一文看清十大適宜遙距工作地區 【下一頁

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【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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