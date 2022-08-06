【時尚熱話】今年上半年全球「最具影響力時尚品牌」排名出爐 第一名網絡搜尋量增加 286%

名牌產品在市場上有價有市，根據時尚平台 Lyst 日前公佈的全球最具影響力品牌排名，Gucci 已攀升超越 Balenciaga，榮登排名第一，推出聯名系列後，網絡搜尋量增加 286%。

Alessandro Michele 所執掌的 Gucci 排名第一。而排名第二為創意總監 Demna Gvasalia 掌舵的Balenciaga，第三位為本年上半年兩季屢屢推出熱銷單品的 Prada。

全球「最具影響力時尚品牌」排名： 1. Gucci 2. Balenciaga 3. Prada 4. Valentino 5. LouisVuitton 6. Dior 7. MiuMiu 8. Fendi 9. Diesel 10. Burberry

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11. Versace 12. Nike 13. adidas 14. Loewe 15. Dolce&Gabbana 16.Saint Laurent 17.Bottega Veneta 18. Moncler 19. Off-White 20. Jacquemus

超過 2 億人使用的時尚搜尋平台 Lyst 基於買家的行為、平台上的搜索以及外部的關鍵字數據、產品諮詢和銷售額等等，並加碼分析分析了社群媒體網絡上提及的品牌聲量，將所有數據併入統計，得出2022 年第二季度全球最具影響力的 20 個品牌排行榜。

Gucci 今年的成功歸功於與許多品牌的合作，例如 6 月與 adidas 的聯名系列，發布後短短 48 小時內，Gucci 的搜尋量就增加了 286%。

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責任編輯：龍紀瑩