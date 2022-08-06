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【健康研究】南韓研發「電子刺青」 用作監測心率、進行物理治療 監測健康不只是藝術

環球政經 17:01 2022/08/06

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刺青不只是裝飾，也可以用來檢測身體健康。南韓科學家發明一種「電子刺青」，以液態金屬和奈米碳管製成，可以在身體上繪製任何圖案，但主要用途是監測心率或其他重要體徵。

開發該技術的韓國高級科學技術研究院（KAIST）的科學家團隊表示，該技術仍處於早期階段，但期望有朝一日為病人提供個人化、非侵入性的監測技術；墨水在皮膚上形成電路，可以連接至心電圖（EEG）或用作物理治療等。

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【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

與過往的貼片類型設備相比，電子刺青能直接塗抹在皮膚上，對使用者來說更舒適；刺青中的液態金屬主要為「鎵」（gallium），也常用於半導體和溫度計中，作為汞的無毒替代品，奈米碳管則有助導電，電子刺青具生物相容性，不會傷害活組織。

研究人員指，目前主要限制在於仍需要靠線路，才能接通機器，團隊希望未來發明無線版本，連接一個集成了這種墨水的無線芯片，直接發送信號。該研究於發表在《Advanced Materials》雜誌的印刷版上。

【溫股知新】恒指突然有起色 兩項部署你要識

 

 

 

 

 

 

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責任編輯：龍紀瑩

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