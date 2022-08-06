加拿大本月19日起暫禁手槍進口 變相提早禁槍

隨著美國多宗槍擊案發生，其鄰國加拿大禁槍呼聲亦日益壯大。加拿大政府表示，8月19日禁止受限制手槍進口。加拿大指，禁令將一直生效，直至通過全國性收緊槍械管制法案，即變相提早實施禁槍。加拿大政府指，禁令只在阻止民眾搶購槍枝。

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加拿大政府周五（5日）發表聲明指，將從8月19日起，禁止進口受限手槍。禁令將一直生效，直至5月時提出的全國性收緊槍械管制法案通過生效。

加拿大議會目前尚在休假期，9月才再會審理議案。加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）出席記者會時透露，法案公布後民眾紛紛搶購槍枝，政府希望透露禁令阻止搶購行為。加拿大外交部有權拒絕批出貿易許可。

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趙美蘭表示，加拿大在努力落實收緊槍械管制法案，禁令將可在短期內減少槍械暴力。加拿大公共安全部長迪奇諾（Marco Mendicino）指，當地幾乎所有手槍都是進口所得，禁令變相使槍械管制法案更快生效。

加拿大統計局數據顯示，雖然當地槍殺案2020年時遠低於美國，但比例仍較其他富裕國家高，且有上升趨勢。而手槍在2009至2020年間，是大部分槍械相關暴力犯罪涉及的武器。

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責任編輯：李俊儀