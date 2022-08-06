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【周末好去處】大館推燈光藝術展覽 3,000盞LED燈中的浸沉式體驗 45件作品任供打卡

理財智慧 17:01 2022/08/06

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下雨的周末，展覽館是一個好去處。大館推出全新燈光藝術展覽，當中45件作品任供打卡。瑞士藝術家皮皮樂迪．里思特（Pipilotti Rist）的大型新展覽，即日起進駐大館當代美術館，主打標誌性的沉浸式影像裝置，包括3,000盞LED燈光展覽、幻彩巨膜、流動影像裝置及大量雕塑。

大館和皮皮樂迪・里思特（Pipilotti Rist）合作，舉辦「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」大型展覽，主題包括《幻彩巨膜》、《像素森林》、《啜飲我的海洋》等，除了皮皮樂迪的個人作品外，亦會展出特別為大館創作的作品。

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【青姐話】兩手準備慶回歸 唔怕先高怕後低

以沉浸式影像裝置而聞名國際的瑞士媒體藝術家皮皮樂迪．里思特，是次展覽展出超過45件作品，其中，在大館創作的新作品，《水虎彩膏》從黃昏到晚上在監獄操場的地上投射繽紛多彩的「電子篝火」，拉近人與人的距離。至於《幻彩巨膜》透過透明「巨膜」營造出感覺在漂浮的錄像，如幻似真。

另外，必打卡的部分有《像素森林》展覽，3,000盞LED燈從天花垂下，每一盞燈都是獨一無二的純手工製作，外形像水晶及珊瑚，置身於展覽中，感覺像去到了虛擬世界，即日起到11月27日都可到大館美術館觀賞。

「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」展覽詳情

地點：大館當代美術館

大館開放日期：即日起至2022年11月27日

開放時間：10am至8pm（星期日至四 ），11am – 9pm（星期五至六）

網址：https://www.taikwun.hk/pipilotti/

展覽門票詳情：

現場購買：$95 （成人票）$75 （優惠門票，適用於全日制學生、殘疾人士、60 歲或以上高齡人士）

網上購買：$88 （成人票）$65（優惠門票）

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責任編輯：龍紀瑩

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