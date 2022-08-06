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【恒大3333】恒大與中信信托項目　已完成法律文件簽署　將以「項目退地」保本金

股市 16:39 2022/08/06

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【恒大3333】恒大與中信信托項目　已完成法律文件簽署　將以「項目退地」保本金

中國恒大 （03333） 在債務化解工作上有新進展，據內媒報道指，中信信託恒大廣州項目，即「中信信託·嘉和125號恒大廣東股權收益權集合資金信託計劃」的債務重組方案已完成全部法律文件的簽署，將圓滿落地。

根據方案，恒大方先行啟動項目退地，並引入履約能力強的AAA高信用等級主體廣州城投作為保證人，以項目整體期限延展、分階段付款的方式實現信託本金安全退出。此前該項目重組方案經過信託受益人大會投票表決，以86%比例的高票通過。

報道指，為化解房地產項目風險，多數信託公司通過司法訴訟的方式追索債務，也有部分信託公司採取直接承接標的項目股權的方式。

但由於恒大集團體量過大，在建工程狀況復雜，採取司法手段或市場化轉讓難以在短期內見到成效，信託公司接盤也可能面臨開發操盤能力不足的局限，故中信信託積極協調各方主體，完善和優化重組方案，在項目資產端採取市場化、法治化的手段進行處置。

翻查資料，「嘉和125號恆大信託計劃」涉及的本金金額為32.5億元人民幣。

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編輯：袁諾曦

港股 恒大 中國恒大（03333）

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