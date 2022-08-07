【中秋月餅】香港君悅酒店辦「中秋Steakation」體驗　聯乘新派月餅品牌吸客

▲ 香港君悅酒店瞄準中秋節、Staycation商機，聯乘新派月餅「威靈頓月餅」品牌Phoebe’s Kitchen創辦人，推出「中秋Steakation」體驗。

中秋佳節臨近，不少酒店也會推出月餅禮盒早鳥優惠吸客，近日更有酒店瞄準中秋節、Staycation商機，聯乘新派月餅「威靈頓月餅」品牌創辦人，推出「中秋Steakation」體驗。

23歲港人Phoebe早在去年將英國廚神Gordon Ramsay的招牌菜式威靈頓牛柳（Beef Wellington），化成新派港式「威靈頓月餅」推出市場。今年更聯乘香港君悅酒店旗下餐廳茶園Tiffin，推出限量版威靈頓月餅禮盒。該款月餅採用的牛柳將為美國頂級安格斯牛柳，並有巴馬火腿及黑松露醬等經典配料。

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除了威靈頓月餅禮盒，香港君悅酒店還提供了為期一個月的中秋Steakation體驗，讓用戶於8月12日至9月12日期間入住，並可在Grand Hyatt Steakhouse以應節威靈頓月餅慶祝。

該中秋Steakation住宿套餐包含的四道菜晚餐，由Grand Hyatt Steakhouse主廚Marc Benkoe設計，包括多款扒房經典菜式及威靈頓月餅。據酒店網站指，中秋Steakation每房每晚由3,280元起，另加10%服務費。

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去年售數千盒 畢業後全力投入創業

Phoebe還透露，去年投入接近6位數字資金，推出第一款威靈頓月餅產品，期間透過社交媒體宣傳，去年銷量達數千盒。因此，她今年畢業於香港中文大學後，更決定全力投入發展威靈月餅項目，包括研推新口味「威靈頓月餅 - 三文魚」，期望讓不吃牛肉人士或海鮮愛好者亦能享受。

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與許多品牌一樣，Phoebe亦有推出2022中秋月餅早烏優惠，不過今年就比去年提早約一個月，早在6月中已推出兩款威靈頓月餅的早烏優惠。

記者：張寶燕

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