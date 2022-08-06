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荷蘭笨賊偷大型棕櫚樹 電動代步車運走途中被捕

環球社會熱點 16:04 2022/08/06

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荷蘭警方公布一宗奇案資料，涉案男子行為令人感到驚訝。荷蘭警方巡邏時發現，發現1名男子電動代步車花籃上放著一刻巨型棕櫚樹，調查後發現男子是從附近盜取。荷蘭警方表示，棕櫚樹被發現時仍貼著價錢牌。荷蘭警方指，涉事男子已經被捕。

荷蘭兩男畫反猶太塗鴉諷球星 被判參觀大屠殺紀念館 【下一頁】

荷蘭Best-Oirschot警方在Facebook 上表示，警方周四（4日）夜晚約9時20分巡邏時發現一個奇怪情景。1名男子扶著一輛電動代步車行走，車上花籃中放著一棵巨大的棕櫚樹。

從警方公布圖片可見，該棵棕櫚樹花盆體積已幾乎佔據整個電動代步車座椅，其樹幹及枝葉全部突出。

荷蘭4歲男童偷拎阿媽車匙兜風釀車禍 警驚嘆識扭軚踩油 【下一頁】

荷蘭警方表示，警員知道附近的確有店鋪出售棕櫚樹，但已在夜晚9時關閉，於是決定截停調查。警方指，該棕櫚樹上仍貼有價錢牌，售價為345歐元（約2,758港元），快速調查後證實男子是盜竊獲得。

荷蘭警方指，已拘捕疑犯，並幽默地指對方將暫時看不到熱帶風光。

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責任編輯：李俊儀

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