【電子消費券2022】一文看清第二階段消費券各大企業優惠（不斷更新）

▲ 一文看清第二階段消費券各大企業優惠

新一輪電子消費券於8月7日發放，多間企業預先推出多個消費券活動及優惠，希望搶佔更多生意。本報以一文形式，綜合各大企業的購物餐飲優惠，以便讀者參考。

美麗華集團

美麗華集團 （00071） 公布，由8月7日開始，顧客可於The Mira Hong Kong、Mira Dining指定中式食府及Mira Place享受多重優惠，包括酒店住宿65折優惠、65折「周年慶典」套餐、商場會員專屬消費獎賞，以及第二期消費券多重賞等。【優惠詳情】

華懋集團

華懋集團表示，將推出150萬元獎賞。周日起顧客到華懋集團旗下7大商場及中環街市，以六大指定電子消費平台消費，將可享有購物及餐飲回贈優惠，中環街市亦會推「賞你中」夏日消費賞大抽獎，禮物總值高達15萬元。【優惠詳情】

Trip.com

攜程集團 （09961） （美：TCOM）旗下Trip.com夥拍Mastercard推出「8.8每日狂賞」Mega Sale，活動由8月7日早上10時開始，Trip.com稱將推出多個限量或限時搶優惠，包括酒店連稅價格低至888元、酒店自助餐買1送1外，景點門票優惠亦高達188元。【優惠詳情】

日本城

國際家居零售 （01373） 旗下日本城新推消費券優惠，即日起至10月底在JHC日本城旗下任何分店使用五種消費券平台付款，買滿200元即減20元，300元即減35元。【優惠詳情】

時代廣場

銅鑼灣時代廣場將於2022年8月7日至8月31日期間，為Happy Rewards會員推出「Double Up Surprises」禮遇。Happy Rewards會員由即日起至9月18日期間，在商場商戶即日以電子消費每滿指定金額，可參與「It's Summer Time 2022！ Happy Rewards」推廣活動，換領Happy Rewards購物優惠券及美食優惠券。【優惠詳情】

SmarTone

SmarTone推出連串出機、上台及續約優惠。新客戶使用消費券選用指定5G月費計劃，送高達5500元手機折扣。新客戶以消費券上 SmarTone 5G，可享高達3640元的月費回贈，並送出機高達3500元折扣，選用5G附屬SIM機價可再減高達2000元。【優惠詳情】

新鴻基地產

新鴻基地產 （00016） 聯同多個發放消費券的儲值支付工具，在旗下25個商場推出連串專屬優惠，送出總值近2,000萬元獎賞。而且，新地旗下商場綜合會員計劃The Point於8月7日至9月6日推出「$200萬 Point Dollar瓜分任務」，The Point會員以6大儲值支付工具消費愈多，可獲的瓜分名額愈多。會員消費滿1,000元即可參與活動，齊瓜分200萬元Point Dollar。【優惠詳情】

恒基地產

恒基地產 （00012） 旗下7大商場MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心、沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊，將於由8月12日至10月31日推出「夏日購物3倍Fun」。H·COINS會員於活動期間每累積消費達1,000元，除賺取基本消費COINS，更可獲贈戲院禮券兼賺額外2,000 COINS。【優惠詳情】

麥當勞

麥當勞宣布，麥當勞由周四（4日）起再度推出消費券套餐優惠券，麥當勞App用戶可享低至62折的優惠，以每餐低至25元，享受多款超值套餐或超值早晨套餐。優惠券數量有限，售完即止。【優惠詳情】

3香港

和記電訊香港 （00215） 公布消費券優惠，5G服務20個月2,000元，即平均每月100元享用30GB 5G數據及3000分鐘通話，連1,800易賞錢積分。【優惠詳情】

惠康、萬寧及7-Eleven

DFI宣布零售集團公布，旗下惠康、萬寧及7-Eleven將推出消費券優惠，在惠康及萬寧購買現金券可享額外現金券回贈，指定日期內於7-Eleven領取消費券亦可獲贈現金券。【優惠詳情】

置富Malls

置富產業信託 （00778） 旗下置富Malls由7月30日起推出消費加倍滋味賞，旗下11大商場包括+WOO嘉湖、置富第一城、馬鞍山廣場、都會駅、置富都會、麗港城商場、麗城薈、映灣薈、銀禧薈、荃薈和華都大道送出總值達500萬美食現金券。【優惠詳情】

太古地產

太古地產 （01972） 公布，旗下商場包括太古城中心、東薈城名店倉，以及太古廣場推出合共總值約1,200萬元的消費獎賞，顧客於7月中起至9月中，到上述商場以電子消費至少達1200元，可獲限量卡通角色禮品及指定商戶現金券。【優惠詳情】

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編輯：袁諾曦