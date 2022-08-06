  • 30°C
香港時間 : 2022806日 (六) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣島原子爆77周年 聯合國秘書長：核武是上膛手槍

環球社會熱點 14:43 2022/08/06

分享：

分享：

周六（6日）是日本廣島原爆77周年，聯合國秘書長古特雷斯亦有到日本出席紀念活動。古特雷斯表示，人類必須從廣島原爆中吸取教訓。古特雷斯指，核武只會帶來死亡及破壞，更形容其是已上膛的手槍。俄羅斯大使未被邀請出席儀式，日本廣島官員引用俄羅斯作家說話呼籲，勿將幸福建立在他人的不幸之上。

俄限制不友好國家投資 禁售金融及能源企業股份 【下一頁】

廣島原爆倖存者及親屬，在周六黎明前已陸續到廣島和平紀念公園獻花。日本在早上8時15份，即當年原爆一刻舉行默哀。儀式有數千人參加，包括日本首先岸田文雄及古特雷斯（Antonio Guterres），是次為後者第二次參加。

古特雷斯致詞中表示，原爆已發生逾4分之3世紀，人類必須質問自身從中吸取到的教訓。古特雷斯指，核武完全是胡說八道（nonsense），不能保證安全，只會帶來死亡及破壞。他更形容，人類正把玩一支已上膛的手槍（playing with a loaded gun）。

聯合國秘書長憂核危機升級 警告1個誤判足以帶來毀滅 【下一頁】

古特雷斯致詞中未有提及俄羅斯，俄羅斯駐日本大使Mikhail Galuzin亦未獲邀請參加。廣島市長松井一實致詞時則直接批評，俄羅斯正透過戰爭，奪取不同國家平民的性命及生計。他亦引用俄羅斯著名作家托爾斯泰（Leo Tolstoy）的名著《戰爭與和平》段落指，永遠不要將自己的幸福建立在別人的不幸之上。松井一實強調，用和平取代核武威脅的觀念，應在全球範圍內加強。

Mikhail Galuzin周四（4日）到公園紀念碑獻花，並向記者表示俄羅斯永遠不會使用核武器。聯合國指，目前全球共約有1.3萬個核武器，存放在各國武器庫中。

美國1945年8月6日在廣島投放一枚原子彈，3日後的9號再於長崎投放另一枚，造成約7.4萬人死亡，日本6日後宣布投降結束二戰。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【烏克蘭戰爭】俄限制不友好國家投資 禁售金融及能源企業股份
今日
【烏克蘭戰爭】俄限制不友好國家投資 禁售金融及能源企業股份
【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身
2022/08/05
【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身
聯合國籲政府徵「暴利稅」 秘書長批能源企業不道德
2022/08/04
聯合國籲政府徵「暴利稅」 秘書長批能源企業不道德
聯合國秘書長憂核危機升級 警告1個誤判足以帶來毀滅
2022/08/02
聯合國秘書長憂核危機升級 警告1個誤判足以帶來毀滅
拜登呼籲中俄加入核裁軍 普京稱核戰無贏家
2022/08/02
拜登呼籲中俄加入核裁軍 普京稱核戰無贏家

你可能感興趣

【烏克蘭戰爭】俄限制不友好國家投資 禁售金融及能源企業股份
今日 12:57
【烏克蘭戰爭】俄限制不友好國家投資 禁售金融及能源企業股份
【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身
15:10 2022/08/05
【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身
聯合國籲政府徵「暴利稅」 秘書長批能源企業不道德
12:31 2022/08/04
聯合國籲政府徵「暴利稅」 秘書長批能源企業不道德
國防 外交 聯合國 核武 日本 廣島 俄羅斯 戰爭 長崎

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
【BNO移民英國】20及50鎊舊紙幣10月起作廢 4.77億張仍未收回
美麥當勞駭人槍擊案 員工因薯條太凍遭槍擊腦死亡
美麥當勞駭人槍擊案 員工因薯條太凍遭槍擊腦死亡
【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 身家342億
【英國王室】夏洛特公主將繼承戴安娜王冠 身家342億
英夫婦連生10個仔追女成功 再追1仔1女宣布封肚
英夫婦連生10個仔追女成功 再追1仔1女宣布封肚
新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月06日 時間14:00）
【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身
【烏克蘭戰爭】烏情報首長聲稱 普京最近有用替身
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款