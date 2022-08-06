廣島原子爆77周年 聯合國秘書長：核武是上膛手槍

周六（6日）是日本廣島原爆77周年，聯合國秘書長古特雷斯亦有到日本出席紀念活動。古特雷斯表示，人類必須從廣島原爆中吸取教訓。古特雷斯指，核武只會帶來死亡及破壞，更形容其是已上膛的手槍。俄羅斯大使未被邀請出席儀式，日本廣島官員引用俄羅斯作家說話呼籲，勿將幸福建立在他人的不幸之上。

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廣島原爆倖存者及親屬，在周六黎明前已陸續到廣島和平紀念公園獻花。日本在早上8時15份，即當年原爆一刻舉行默哀。儀式有數千人參加，包括日本首先岸田文雄及古特雷斯（Antonio Guterres），是次為後者第二次參加。

古特雷斯致詞中表示，原爆已發生逾4分之3世紀，人類必須質問自身從中吸取到的教訓。古特雷斯指，核武完全是胡說八道（nonsense），不能保證安全，只會帶來死亡及破壞。他更形容，人類正把玩一支已上膛的手槍（playing with a loaded gun）。

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古特雷斯致詞中未有提及俄羅斯，俄羅斯駐日本大使Mikhail Galuzin亦未獲邀請參加。廣島市長松井一實致詞時則直接批評，俄羅斯正透過戰爭，奪取不同國家平民的性命及生計。他亦引用俄羅斯著名作家托爾斯泰（Leo Tolstoy）的名著《戰爭與和平》段落指，永遠不要將自己的幸福建立在別人的不幸之上。松井一實強調，用和平取代核武威脅的觀念，應在全球範圍內加強。

Mikhail Galuzin周四（4日）到公園紀念碑獻花，並向記者表示俄羅斯永遠不會使用核武器。聯合國指，目前全球共約有1.3萬個核武器，存放在各國武器庫中。

美國1945年8月6日在廣島投放一枚原子彈，3日後的9號再於長崎投放另一枚，造成約7.4萬人死亡，日本6日後宣布投降結束二戰。

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責任編輯：李俊儀