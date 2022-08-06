【Steam Deck預購】Steam Deck掌機開放香港預購　最快年底出貨（附連結）

▲ 以下就為各位機迷整合香港預訂Steam Deck行貨的價格、規格配置、預購攻略！

Steam母企Valve推出的首款掌上型遊戲主機Steam Deck，日前已開放亞洲區四地：香港、台灣、日本、南韓預購，大部份PC版Steam遊戲包括多數3A級大作，均可在Steam Deck上暢順遊玩。現在就為各位機迷整合香港預訂Steam Deck行貨的價格、規格配置等。

據Steam母企發言人Kaci Aitchison表示，是次開放亞洲Steam Deck預購，最快預計年底前出貨。首批可能先供應日本訂單，台、韓、港三地的訂單則隨後供應。

Steam Deck售價、規格配置一覽：

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Steam Deck預購攻略：

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該企是次與日本Komodo合作推出Steam Deck，SteamOS將會支援中文、日文、韓文，利用 Proton轉譯方式，直接運行大部份PC版Steam遊戲。

【香港預購Steam Deck連結傳送門】

Komodo另表示，有一官方基座Steam Deck，可讓Steam Deck立起並連接外接屏幕、有線網路、USB 外接裝置和電源，惟官方基座需另購；若用戶剛好有可接電的USB-C擴充座，能作同樣用途。

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責任編輯：張寶燕

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