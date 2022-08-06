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【iPhone 14】iPhone 14出貨調整　料富士康印度與中國同步生產

科技 14:30 2022/08/06

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受疫情、地緣政治局勢等影響，加劇全球供應鏈問題，企業也加強部署應對。據有最強蘋果分析師之稱、天風國際證券分析師郭明錤指出，富士康印度iPhone廠將首度與中國工廠接近同時出貨6.1吋iPhone 14，似乎為減低供應鏈「斷鏈」危機部署。

郭明錤指，富士康印度iPhone廠以往比中國遲一季出貨，惟今年將首次出現中、印兩廠同步出貨的情況。雖然富士康印度的iPhone產能與出貨能力仍與中國廠存有相當大差距，惟對於蘋果建設非中國的iPhone生產基地而言，是一重要里程碑，意味著蘋果正努力減低地緣政治對供應鏈的影響，欲分散風險。另看重印度市場的增長動力。

此外，近日亦有印度媒體報道，富士康預計擴建印度其中一座工廠，支援生產 iPhone，提升印度產能。

【蘋果動向】iPhone需求增　富士康擴大印度生產規模

【蘋果動向】第10代iPad有大改動？　新款iPad設計圖曝光

綜合外電報道，蘋果將於今年秋季發布會推出新一代iPhone 14系列，共有四機款：

  • 6.1吋iPhone 14
  • 6.7吋 iPhone 14 Max
  • 6.1 吋 iPhone 14 Pro
  • 6.7 吋 iPhone 14 Pro Max

科技爆料達人Jioriku近日也在Twitter上表示，iPhone 14系列售價可能為799美元起，約6,271港元起。

【蘋果動向】盜竊及遺失也不怕　AppleCare+新增多項保險服務

責任編輯：張寶燕

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