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【機迷熱話】Steam Beta版支援多款任天堂手掣　包括Switch Joy-Con、復刻版手掣

科技 13:13 2022/08/06

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Steam Beta版日前已推出測試，支援多款任天堂手掣。

任天堂Switch Joy-Con手掣近日終於可用於Steam遊戲上！據外媒The Verge報道，Steam Beta版日前已推出測試，讓各位玩家在PC上使用Steam平台玩遊戲時，可以用上Joy-Con手掣。

Steam早在PS5和Xbox Series遊戲主機推出不久，已經支援DualSense及Xbox手掣了。報道指，Steam母企Valve早前亦秘密地開發讓支援Joy-Con方法，近日終於推出測試。玩家將一個或一對Joy-Con手掣連接後，將如Switch般操控對應的Steam遊戲。

【遊戲熱話】YouTube公開《ELDEN RING》數據　相關影片觀看次數達34億

【遊戲熱話】舊遊戲仍受歡迎　任天堂公布2022年第二季遊戲銷售榜

此外，Steam母企還允許支援多款任天堂手掣，包括在「Nintendo Switch Online」發售的原廠手掣，紅白機手掣、N64手掣、超任手掣、SEGA 16-Bit Genesis手掣等。

責任編輯：張寶燕

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