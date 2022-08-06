【烏克蘭戰爭】俄限制不友好國家投資 禁售金融及能源企業股份

西方國家在俄烏戰爭爆發後紛紛宣布制裁俄羅斯，俄羅斯列出不友好國家名單反制。俄羅斯總統普京簽署法令，禁止不友好國家投資者出售金融及能源等企業股份。該俄羅斯法令立即生效，但指普京可在某些情況下批出豁免。

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普京（Vladimir Putin）周五（5日）簽署法令，禁止不友好國家愛投資者在12月31日前，出售銀行、戰略屍體、生存能源設備公司及其他領域的資產，涵蓋石油、天然氣、煤炭及化學元素鎳（nickel）等產業。

法令即時生效，但指普京可在某些情況下批出特別豁免允許繼續交易。政府及央行亦應準備一份銀行名單，供當局批准。

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法令未有提及任何投資者名稱，但美國能源巨企埃克森美孚（ExxonMobil）早前宣布，正將其持有的30%俄羅斯石油公司Rosneft Oil Co. 股份轉讓第三方。Rosneft周四（4日）指摘埃克森美孚，導致其Sakhalin-1項目油田產量下降。

另外，俄羅斯為政府周二（2日）亦簽署另一項法令，給予Sakhalin-2液化天然氣（LNG）項目的外國投資者，即荷蘭皇家殼牌Shell（Royal Dutch Shell）及日本三井物業（Mitsui & Co）及三菱集團（Mitsubishi Corp），在一個月時間出售持有股份。俄羅斯當局指，新法令不涵蓋Sakhalin-2項目。

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責任編輯：李俊儀