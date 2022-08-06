  • 30°C
香港時間 : 2022806日 (六) 14:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財經小知識】內地房地產銷售到底有幾多種？　哪種「水份」最多？

股市 13:16 2022/08/06

分享：

分享：

內地房地產銷售有幾多種？　哪種「水份」最多？

內地房地產市場爆發違約潮後，房企銷售持續下挫，加上在停貸風波的影響下，房企銷售未見起色。發展商的現金流來自賣樓及融資，當中以賣樓佔比最大，因此，房企每月公布的銷售數據，而且，研究機構如中指院、克而瑞也會定期公布銷售排行榜，成為投資者對房企營運狀況及行業前景的重要參考。

值得留意是，內房公布銷售數據時會出現不同說法，而事實上，各種說法在計算上是有差異的，故不妨在閱讀數據時多參考幾種口徑，以更看清發展商的全貌。

1） 全口徑銷售

全口徑銷售也可稱為合約銷售，為大部份上市公司均會披露的數據。即是企業連同合營公司及聯營公司所有項目業績的累計值，不考慮持有權益，這意味所有參股企業均可以將100%的銷售額計入自身的銷售業績。

要小心的是，該計算方法有機會做成大量重複數據，如果一間企業在多個樓盤的權益佔比低，該銷售數字的參考價值恐有限。

2） 操盤銷售

操盤銷售為若某項目有多家房企合作開發，該項目的業績僅歸入操盤企業，這包含代建。這意味不管企業持有股權比例是多少，只要是某一個房企操盤就計入100%的銷售額，其他則是0%。

3） 權益銷售

權益銷售為若某項目為多家房企合作，該項目的業績將按股權佔比計入相應企業。這意味不管誰操盤，持有多少股權比例就算多少銷售，是沒有「水份」的業績。

更多【即市財經分析】文章

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【財經小知識】甚麼是拆股？

【財經小知識】曾經賭神加注反勝都靠佢　瑞士銀行本票點解近年在電影被「收招」？

【財經小知識】何謂港股靜默期 Blackout Period？

編輯：袁諾曦

國企內房股 民企內房股 經濟

上一篇文章

【yuu積分】yuu推中秋慈善活動　會員用分兌換燈籠工作坊、yuu即捐分予慈善機構　另將捐贈1500個月餅

下一篇文章

【美國經濟】美國6月份消費者信貸按月增加402億美元　增幅為歷來第二高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

Tesla（TSLA.US）拆股升幾多？拆解能否重上千元大關
Tesla（TSLA.US）拆股升幾多？拆解能否重上千元大關
【台海局勢】蘋果傳要求台灣出貨至內地零件　須標「中國台灣」或「中華台北」
【台海局勢】蘋果傳要求台灣出貨至內地零件　須標「中國台灣」或「中華台北」
【分析｜金管局接錢】金管局逢周三才大手接港元沽盤？　8月會否加最優惠利率？
【分析｜金管局接錢】金管局逢周三才大手接港元沽盤？　8月會否加最優惠利率？
【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」
【香港疫情】港府據報最快下周一公布縮短酒店隔離措施　原訂今日公布惟遇「技術問題」
【港股夜期+ADR】夜期收市跌106點險守2萬關　阿里美股再低港2%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期收市跌106點險守2萬關　阿里美股再低港2%（不斷更新）
【美股收市】美滙美債息急抽升　日圓跌1.5%　納指受壓（不斷更新）
【美股收市】美滙美債息急抽升　日圓跌1.5%　納指受壓（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款