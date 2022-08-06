【財經小知識】內地房地產銷售到底有幾多種？　哪種「水份」最多？

▲ 內地房地產銷售有幾多種？ 哪種「水份」最多？

內地房地產市場爆發違約潮後，房企銷售持續下挫，加上在停貸風波的影響下，房企銷售未見起色。發展商的現金流來自賣樓及融資，當中以賣樓佔比最大，因此，房企每月公布的銷售數據，而且，研究機構如中指院、克而瑞也會定期公布銷售排行榜，成為投資者對房企營運狀況及行業前景的重要參考。

值得留意是，內房公布銷售數據時會出現不同說法，而事實上，各種說法在計算上是有差異的，故不妨在閱讀數據時多參考幾種口徑，以更看清發展商的全貌。

1） 全口徑銷售

全口徑銷售也可稱為合約銷售，為大部份上市公司均會披露的數據。即是企業連同合營公司及聯營公司所有項目業績的累計值，不考慮持有權益，這意味所有參股企業均可以將100%的銷售額計入自身的銷售業績。

要小心的是，該計算方法有機會做成大量重複數據，如果一間企業在多個樓盤的權益佔比低，該銷售數字的參考價值恐有限。

2） 操盤銷售

操盤銷售為若某項目有多家房企合作開發，該項目的業績僅歸入操盤企業，這包含代建。這意味不管企業持有股權比例是多少，只要是某一個房企操盤就計入100%的銷售額，其他則是0%。

3） 權益銷售

權益銷售為若某項目為多家房企合作，該項目的業績將按股權佔比計入相應企業。這意味不管誰操盤，持有多少股權比例就算多少銷售，是沒有「水份」的業績。

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編輯：袁諾曦