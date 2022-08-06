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【食品安全】食安中心跟進調查發現 再有7款Häagen-Dazs雪糕含除害劑 曾進口本港但未在市場出售

理財智慧 23:00 2022/08/06

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食物環境衞生署食物安全中心（中心）今日（6日）指，繼日前公布本港有兩款法國進口的Häagen-Dazs雪糕可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，中心跟進調查發現另外數款受影響產品亦曾進口本港，未在市場出售。

【溫股知新】港股又破位   部署要諗計

中心發言人說：「中心接獲歐盟委員會食品和飼料快速預警系統的通報，指上述產品可能受歐盟禁用的除害劑環氧乙烷污染，而污染問題懷疑源於製作過程中使用的呍呢嗱原料。受影響產品曾進口本港，中心得悉事件後，隨即聯絡本地進口商跟進。」

中心跟進調查發現上述進口商曾進口受影響批次產品，有關受影響批次產品抵港後一直存放於倉庫，沒有流出市面。基於環氧乙烷已被歐盟禁用，為審慎起見，食安中心已巡查有關倉庫並封存有關產品。

中心會就事件通知業界，並會繼續跟進事件及採取適當行動。調查仍然繼續。

【消委會調查】一文看清消委會推介5款安全雪糕 最平5元 價格親民【下一頁

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有關產品資料如下：

產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱焦糖朱古力蛋糕雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：9.46公升

此日期前最佳：2023年5月29日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

產品名稱：Häagen-Dazs比利時朱古力x士多啤梨雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：420毫升

此日期前最佳：2023年6月15日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

產品名稱：Häagen-Dazs黑糖奶茶x呍呢嗱雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）420毫升及（ii）95毫升

此日期前最佳：（i）2023年6月1日及（ii）2023年6月16日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱x紅桑子雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）420毫升及（ii）95毫升

此日期前最佳：（i）2023年5月26日及（ii）2023年5月22日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱x香芒熱情果雪糕

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：95毫升

此日期前最佳：（i）2023年5月27日及（ii）2023年6月20日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

產品名稱：Häagen-Dazs呍呢嗱焦糖杏仁脆皮雪糕批

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：（i）80毫升及（ii）3 x 80毫升

此日期前最佳：（i）2023年5月31日、2023年六月一日、2023年6月4日、2023年6月5日、2023年6月26日及（ii）2023年5月30日、2023年5月31日及2023年6月26日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

產品名稱：Häagen-Dazs黑糖奶茶x呍呢嗱脆皮雪糕批

品牌：Häagen-Dazs

來源地：法國

淨容量：80毫升

此日期前最佳：2023年6月4日

進口商：General Mills Hong Kong Limited

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責任編輯：嚴浩文

 

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食用安全 食安中心 食物環境衞生署 衞生署 雪糕 法國 歐盟

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