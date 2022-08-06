【蘋果手機】受地緣政治對供應鏈的影響 蘋果分析師郭明錤透露 iPhone 14將於印度及中國同步生產

蘋果的主要合作夥伴富士康，在中國以外的其他幾個地方，例如是巴西和印度，均擁有iPhone的生產線，然而就全球iPhone出貨量而言，中國方面的業務仍然是最重要的。然而到了今年的iPhone 14，蘋果似乎將於印度和中國進行同步生產。

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蘋果分析師郭明錤近日在Twitter透露，iPhone 14系列之中至少有一款型號，將在印度與中國同步生產。如果消息屬實，這將是iPhone首次於中國及另一個國家同時進行生產。

郭明錤稱，在正常情況下，於中國以外生產新iPhone通常需要幾個月的時間才能開始。舉例說，富士康於今年4月開始在印度組裝iPhone 13，而數周後在巴西開始生產。

事實上，在其他國家生產iPhone並不是為了滿足全球需求，而是為了服務當地市場。郭明錤表示，印度的iPhone 14產能短期內不足以填補中國生產挑戰造成的缺口，但在將iPhone生產擴展到其他國家時，這仍然是「蘋果的一個重要里程碑」。他強調，蘋果決定在印度加快 iPhone 14的生產，是由於地緣政治對公司供應鏈的影響。

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責任編輯：嚴浩文