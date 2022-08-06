【職場發展】IET舉辦第二屆傑出女青年工程師獎 以推動STEM及EDI教育為目標 今年9月30日截止提名

在工程這個傳統行業中，男女比例普遍較為失衡，而作為小眾的女性工程師亦被貼上眾多標籤，然而隨著社會對科技的重視，工程界亦開始進一步建立多元化、平等環境，亦希望為工程界小眾的女工程師投放更多資源。

今年工程及科技學會香港分會（IET HONG KONG）將繼2020年後再次舉辦第二屆「香港IET傑出女青年工程師獎」，為表揚行業內表現卓越的年輕女工程師，更希望透過是次獎項，推動STEM及EDI教育，鼓勵香港女性加入工程行業，讓工程界百花齊放。除此之外，有別於第一屆，是屆「 香港IET 傑出女青年工程師獎」更推動女性工程創業者參加，委員會將提供更多不同領域與版圖例如大灣區的機遇與支援，讓更多女工程師受惠。

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本屆「香港IET傑出女青年工程師獎」以「香港特區成立25年的創業歷程」為主題，協會希望透過是次活動鼓勵工程界為香港青年帶來寶貴的新發展機遇，今年首設由灣區國際產業發展促進贊助的獎品，為得獎者提供前往大灣區備孵化中心創業的特別支援，例如讓得獎者到大灣區特定企業參觀或培訓，為工程界的持續性發展予極大幫助，讓女工程師獲得表揚同時亦能透過是次獎項發掘更多發展的機遇。IET香港分會會長陳國華及建造業議會建築信息模擬專責委員會主席馮宜萱分別提及到：「關於工程行業，現時學校及行內男女比例依然失衡，為推動STEM，IET不斷為性別平等付出努力，期望今年會有更多女青年參加，宣揚女性自身能力。」

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今年加設大灣區工程行業發展，可以為女工程師提供更大的發展空間並吸收區內各地不同科技領域上的知識及經驗，拓展更大的策略版圖。而實際上，香港工業自80年代已不斷向北遷移，如欲向「工業4.0」及「智慧化時代：以人為本」邁進，新一代的工程師們則需要在已實踐有關科技的城市取經及學習。前海國際聯絡服務有限公司總經理黃麗芳指出：「 現時大灣區支援20個產業集群，並重點培育8大未來產業，包括『合成生物、區塊鏈、細胞與基因、空天技術、腦科學與類腦智能、深地深海、可見光通信與光計算、量子信息』，其中對女性工程師創業十分友好，參與是次獎項除有機會得殊榮外，在參賽的過程中有老師專人指導，可見協會對人才培訓方面十分重視。」

第二屆香港IET傑出女青年工程師獎資料：

提名資格：

1. 其中一名提名者為IET會員 2. 現居於香港或澳門 3. 35歲以下

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責任編輯：嚴浩文