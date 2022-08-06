【周末好去處】舊油麻地警署建成100周年　本月首兩個周末首度開放 未有門票市民可參觀虛擬開放日

為慶祝香港特別行政區成立25周年暨舊油麻地警署建成100周年，警務處在8月首兩個周末（8月6、7日和13、14日）舉辦為期4天的「舊油麻地警署100周年」開放日，展示警隊豐富的歷史和卓越成就。開放日門票已於7月上旬透過網上系統供市民登記申請，並派發完畢。未能入場的市民可參觀虛擬開放日，於網上探索舊油麻地警署的歷史。

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舊油麻地警署今次首度開放予市民參觀，保安局局長鄧炳強及警務處處長蕭澤頤今日（8月6日）為開放日主持開幕典禮。

開放日以「守法‧護城‧百載情」為主題，展覽區域共分為3部分，分別介紹油麻地警署歷史、當區重大事件及歷史發展。參觀人士可透過圖片、展品、人物專訪短片及互動遊戲，探索這個饒富歷史底蘊的警署當年的日常運作以及其在社區所扮演的角色，並細味該區在過去1個世紀的變遷。

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昔日的羈留室則設有由油尖旺民政事務處和油尖旺區撲滅罪行委員會贊助的「型警解密」互動遊戲，考驗參加者的觀察及協作能力，透過破解線索，防止和偵破罪案。開放日其他活動還包括戶外立體拍照區、套取指模工作坊及攤位遊戲。

開幕儀式後，主禮嘉賓參觀展覽會場各個部分。其他出席開幕典禮的主禮嘉賓包括警務處副處長（行動）袁旭健、行動處處長陳俊燊、西九龍總區指揮官陶輝、油尖警區指揮官楊文彬及油尖旺民政事務專員余健強。

舊油麻地警署於1922年遷往廣東道627號現址，是一座新古典主義愛德華式建築物，現被列為二級歷史建築。

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責任編輯：嚴浩文