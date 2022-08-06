【人口老化】黃金時代展覽暨高峰會 近百攤位展示全球先進智齡科技

以「智齡創新．永續共融」為主題，第七屆黃金時代展覽暨高峰會2022，8月5日於灣仔會議展覽中心開幕。活動由黃金時代基金會創辦，是以「黃金時代」為題的大型綜合展覽暨高峰會，旨在鼓勵和協助黃金一代（45歲及以上人士）過豐盛、健康和優質的生活，並號召社會各界共同創建智齡城市。開幕典禮由勞工及福利局局長孫玉菡先生、房屋局局長何永賢女士、行政會議成員林正財醫生、團結香港基金高級副總裁兼公共政策研究院院長及立法會議員黃元山博士、安老事務委員會主席李國棟醫生擔任開幕主禮嘉賓，而官、商、民、學、科研，以及社企等界別亦有超過350位代表支持出席。

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主禮團為活動進行簡單而隆重的開幕儀式，當按動智齡機械人「金醫生」一刻，活動隨即揭幕，場內32部智齡機械人「金醫生」亦一同參與開幕儀式。主辦機構黃金時代基金會在第五波疫情下發起了「疫」風同行支援計劃，為34間受惠院舍提供智齡機械人「金醫生」，協助院舍進行消毒、健康驗測，以及跟院友互動等。計劃亦派出由社工、註冊護士等組成的專業團隊為院舍提供應變支援，是一個創新的服務方案，正是實踐今年大會主題「智齡創新、永續共融」的一個好例子。

黃金時代基金會創辨人暨主席容蔡美碧致開幕辭時表示：「是次活動讓我們與來自商界、專業界、政府、學術和科研界的傑出嘉賓重新構想在疫情後如何在經濟、健康、參與度、智齡科技各方面應對高齡化城市的需求。」

主禮嘉賓之一孫玉菡局長致辭時說：「香港社會之所以有今日的成就，全靠一群現在的長者過去的打拼和努力。所以要照顧好我們的長者，既是我們的責任，亦是對他們作最好的祝福。在此，我再次感謝黃金時代基金會舉辦這展覽活動，讓大家可以透過實物，通過大家的交流，可以實實在在見到如何多方攜手合作，應對老齡化的挑戰。」

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其他主禮嘉賓亦陸續分享他們對「黃金時代」的願景。林正財醫生指出：「如果我們要做到『黃金時代』，我們要將『All for Health』的概念放在各行各業，放在每個人的心裏。如果我們令到每位長者都健康，人口老化不是一個挑戰，反而是一個機遇，因為我們會有更多人有經驗、有能力去貢獻社會。」

何永賢局長致辭時說：「在公共屋邨裏推廣居家安老，過去房屋署做了很多工作。例如在有需要的老人家住戶加裝扶手、斜道，在邨內增加樂齡設施和空間等。如何讓老人家保持身心愉快，這是房屋局未來要研究的題目，無論在現有屋邨抑或將來新建的屋邨，我們希望讓大家特別是老人家屋住的時候都有幸福感。希望將來能在這場合與大家分享我們的研究成果。」

黃元山博士則分享到團結香港基金自第一屆活動開始已支持黃金時代這個概念，多年來基金會出過多份研究報告，包括倡議推動樂齡科技，了解樂齡科技的生態環境等。「我們希望社會開新篇，是一個黃金的新篇，希望身邊的黃金人士都活得更精彩、更精極和更有意義。」而李國棟醫生則提到：「安老不但是政策議題，亦貫徹敬老孝親的中華民族傳統美德，更加有助世代之間融洽相處。我衷心感謝黃金時代基金會，舉辦這次有意義的活動，提供一個集思廣益的平台，為高齡社會探索更多創新的出路和可能性。」

網上實體混合模式舉行

黃金時代基金會在2016年首次主辦以「黃金時代」為主題的大型綜合展覽暨高峰會，帶動全城關注及討論應對高齡化議題。由於疫情和外遊限制，今年的活動採用網上和實體混合模式舉行，總共邀請過百位來自世界各地不同領域的傑出嘉賓在線上線下和大家分享。網上高峰會已於7月順利舉行，展覽暨高峰會於8月5至7日在香港會議展覽中心舉行。

黃金時代展覽

展覽會設有近100個攤位，展示來自世界各地先進及優質的產品、退休服務及智齡科技，包括康健服務及復康保健、健康食品及補充品、家居及養老護理、智齡科技、金融服務、生活及時尚、社交及社區參與、生死關懷等，適合不同年齡人士參與。

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責任編輯：嚴浩文