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以色列空襲加沙釀最少10死 包括武裝組織高層

環球社會熱點 11:34 2022/08/06

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以色列再對加沙地帶發動空襲，造成最少10人死亡。據報死者包括一名巴勒斯坦激進武裝組織高層，巴勒斯坦官員指另有數十人受傷。以色利當局指，行動是回應巴勒斯坦的威脅。早前巴勒斯坦激進武裝組織向以色列發射了逾百枚火箭。

以色列解散國會 將舉行3年內第5次大選 【下一頁】

以色列國防軍（IDF）表示，於周五（5日）空襲了激進組織陣地。以色列總理拉皮德（Yair Lapid）表示，巴勒斯坦伊斯蘭聖戰聯盟（Palestinian Islamic Jihad，PIJ）向以色列發射了逾100枚火箭，以色列已拘捕一名PIJ成員，並形容空襲是對直接威脅的精準反擊。

IDF透露，空襲了PIJ相關的基地。巴勒斯坦衛生官員則指，造成最少10人死亡，死者中包括1名5歲女童，及Tayseer Jabari等4名PIJ武裝份子，另有55人受傷。

以色列空襲加沙 反擊哈馬斯火箭襲擊 【下一頁】

PIJ表示，周五已向再次向以色列第二大城市特拉維夫（Tel Aviv）等地，發射了逾100枚火箭作為回應。以色列救護車部門指，未有傷亡報告。以色列當局指，中部及南部已拉響防空警報。

以色列內政部長Ayelet Shaked表示，難以預料後事發展，但承認或將有一輪漫長的衝突。PIJ秘書長Ziyad al-Nakhala則強調，將對空襲作出有力回應。控制加沙地帶的武裝組織哈馬斯（Hamas）以表示， 武裝組織將會團結一致。

以色列周一（1日）晚上時，拘捕了PIJ高層Bassem Saadi。PIJ是加沙地帶大型激進組織之一， 總部位於敘利亞首都大馬士革（Damascus），得到伊朗支持。

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責任編輯：李俊儀

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