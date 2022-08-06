【電動汽車】全港首個油電站正式開幕 佔地5,000平方米 4個充電位每小時收費64元

香港蜆殼（Shell）宣布其全新機場（貨運中心）油電站正式開幕，為全港首個同時提供傳統車輛加油及電動車充電服務的油電站，配合汽車護理和美容服務、綠化休憩空間，帶來多元化的移動出行服務。Shell除致力為駕駛人士締造嶄新體驗，亦積極推動可持續發展，擴大電動車充電站覆蓋範圍，鼓勵綠色運輸，攜手以行動邁向淨零排放目標。

【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

Shell機場（貨運中心）油電站投入運作後，將會成為現時香港最大的Shell服務站，佔地5,000平方米，設有16個傳統加油位及4個電動車充電位，包括2個快速充電及2個中速充電器，最大充電速度分別為60kW及7kW， 快速充電能為香港大部份電動車於60分鐘內補充150-300公里。同時油電站提供換油、汽車護理和美容，以及便利店零售等服務。而Shell機場（貨運中心）油電站毗鄰東涌灣，不論是Shell的顧客，還是途經油電站的駕駛者，亦可於站內的綠化休憩空間欣賞大嶼山沿海風景，遠離城市的煩囂，締造不一樣的出行體驗。

香港蜆殼有限公司常務董事余靜雯表示：「Shell致力提升駕駛人士的體驗，我們很高興於國際及區域航空樞紐的香港國際機場，建立全港首個結合傳統車輛加油及電動車充電服務的油電站，是Shell重要的里程碑，亦象徵未來會有更多Shell油電站優化現有的移動出行服務。集團已定下目標，與2016年相比，於2050年或之前將出售的能源產品碳強度降至100%。我們將通過碳捕集與封存以及使用天然匯集（如植樹造林或修復自然生態活動等方法）來減輕任何不可避免的剩餘排放，並繼續與客戶合作，以實現凈零排放目標。 」

香港蜆殼有限公司零售業務總經理梁淑敏表示：「全新機場（貨運中心）油電站是現時Shell最大的服務站，服務涵蓋換油、汽車護理和美容、便利店零售服務等。全新的油電站亦注入綠化元素，為駕駛者及市民帶來綠化休憩空間，重新定義移動出行的體驗。」

【延伸閱讀】【iM人物專訪】韓國電動車化科幻為現實 搶攻智能生活登國際舞台

【延伸閱讀】【電動汽車】SHELL電動車充電站進駐信和旗下中港城 15分鐘充電速度全港最快 能兼容不同品牌車款

環境保護署空氣質素政策科助理署長梁啟明博士表示：「政府會將會推動充電服務市場化，運用商業力量，推動充電服務長遠可持續發展。今天這個機場（貨運中心）油電站的正式開幕，標誌著香港電動車充電網絡的發展正踏出第一步。」

香港機場管理局商務執行總監陳正思表示：「機管局致力建設香港國際機場成為全球最環保機場。在機場設立全港第一個同時提供電動車充電及傳統汽車入油服務的油電站，與我們有關持續發展的理念一致。隨著機場城市各項目將相繼落成，機場的人流、物流將會增加。這個配備更多元化服務及設施的油電站相信可有助滿足不斷增長的需求。」

【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：嚴浩文