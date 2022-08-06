【周末好去處】「擬遊未盡-李小龍故居復現企劃」展覽 即日起免費開放參觀 3D VR技術元宇宙重現「棲鶴小築」

今年為巨星李小龍辭世49周年。為緬懷這位世界電影史之傳奇，同時讓下一代了解李小龍的武道、哲學和電影藝術，李小龍會與PRIZM Group於8月6日至14日在銅鑼灣攜手舉辦「擬遊未盡 - 李小龍故居復現企劃」展覽。同時以 VR 科技重現李小龍故居「棲鶴小築」，使李小龍故居永久保留於元宇宙之中，讓全球影迷一覽巨星居所舊貌及讓更多新生代認識這位國際巨星，並通過NFT及元宇宙傳承其不滅的精神。

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2019年，九龍塘金巴倫道41號被夷為平地，屬於我們香港的巨星李小龍故居從此灰飛煙滅。3年後，主辦單位很高興的向全世界宣佈「李小龍故居復現企劃」已經展開。

李小龍會與 PRIZM Group㩦手，同時聯同三位沙田IVE學院新生代學生李俊傑、阮浩樺、李振杰，以VR科技在元宇宙内重現李小龍故居「棲鶴小築」，讓全球影迷能親身作客進入巨星之家，透過互動內容，讓參觀者得到更大樂趣。並透過進入故居，無論日後身處何地，都可以參與由主辦單位舉辦的實體活動。

是次企劃，主辦單位邀請到香港理工大學設計學院合作，為故居精心設計互動內容，並由著名電腦動畫師馬富強先生作技術顧問，整個企劃將在明年7月20日李小龍離世50周年前夕完成，屆時故居的虛擬實境將向全世界開放。

李小龍不僅是一位出色的武學家，更是一位哲學家。本次企劃希望以衆多歷史圖片以及收藏，使觀衆重溫武學宗師的生平故事，對其精神有更多理解。

8月6日至14日於銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心地下Shop D舉行的「擬遊未盡-李小龍故居復現企劃」展覽，觀衆免費入場參觀，內容包括：

1. 李小龍故居來龍去脈——以大量歷史圖片及文字詳細介紹金巴倫道41號李小龍故居「棲鶴小築」的變遷； 2. 李小龍元宇宙故居VR體驗——以3D VR技術，在元宇宙内以 1:1 比例重現「棲鶴小築」真實場景，觀衆得以通過屏幕預覽部份以 VR 技術製作的故居預覽； 3. 展出多項與李小龍相關的收藏，包括李小龍手書真跡「似水無形」的哲學理念、李小龍爲紀念電影《龍爭虎鬥》而親自設計的珠寶、以及李小龍舊居外墻磚塊等展品； 4. 現場更有參照電影《龍爭虎鬥》著名場景所設的裝置供參觀者「打卡」留念。

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李小龍會會長黃耀強表示：「李小龍過身之後，故居曾經變做時鐘酒店，一度計劃改建成紀念館；遺憾是經過多番爭取，最後計劃擱置，故居原址終被清拆。是次李小龍故居展覽，追隨李小龍『似水無形』的處世學，透過VR虛擬技術，將『棲鶴小築』重現眼前，大家即使未能親身踏足，都可以尋覓一代巨星的生活痕跡；整個故居重現計劃聯合不同學府及組織，同時亦與三位新生代學生合作，在無所限的形式中將李小龍精神一代傳一代。」

PRIZM Group總監Jeffery Hau表示：「本次的展覽是PRIZM在Web 3.0科技方面的最新應用，在今後也會和不同品牌做更多嘗試，比如在元宇宙内創造景點、開演唱會、和其他創作者協同創作。李小龍是中西方文化交流的代表，本次展覽正是希望運用元宇宙概念保育傳統文化，希望能用科技將李小龍精神更好的傳承給下一代。PRIZM作爲數碼行銷公司，將持續用最新科技推廣不同文化場景。」

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責任編輯：嚴浩文