【2022消費券】恒隆地產「hello 賞你浪接浪」 送超過250萬元獎賞及額外hello積分 消費滿指定金額賞商戶購物禮券

政府即將於8月7日發放第二階段消費券,恒隆地產(00101)由8月5至21日期間推出「hello 賞你浪接浪」活動,讓追求品味生活的顧客到旗下商場消費,盡用消費券並贏取多重獎賞;與此同時, 恒隆冀能藉着政府發放第二輪消費券之際同時推出推廣活動,能夠相得益彰,為恒隆的商戶帶來更多商機,推動零售市場全面復甦。

於活動期間,顧客在Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業(包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈)之商戶,以消費券計劃之指定儲值支付工具(包括支付寶香港、BoC Pay、八達通、 PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK)累積消費滿2,000元,即可獲50元AEON禮券一張(每位會員於推廣期內最多換領 AEON 禮券乙次),顧客更可同時參與100%中獎率的「消費有賞•不停抽獎」活動,獲得高達6次必中抽獎機會(累積即日消費每滿300元即獲1次抽獎機會,每日最多10次)及額外1,000 hello積分(累積即日消費每滿300元更獲額外200 hello積分),獎賞總值超過250萬元。

「消費有賞•不停抽獎」活動由即日起至2022年8月31日舉行,hello會員於Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業(包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈)之商戶累積即日消費每滿300元,並把收據上傳至恒隆商場手機應用程式,成功批核後,即可獲得1次抽獎機會,每日抽獎上限為10次。除此之外,以消費券計劃之指定儲值支付工具(包括支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK)累積即日消費每滿300元更可同時獲得額外200 hello 積分(推廣期內最多可獲贈5次額外hello積分,共1,000 hello 積分)。

「消費有賞•不停抽獎」獎品非常豐富,恒隆將送出超過260,000份總值超過250萬元的獎品及禮遇,100%中獎率,保證人人有份,永不落空。而為了滿足不同消費者的需要,特意挑選多款人氣家電、生活用品和餐飲及購物電子券供顧客抽獎,當中包括頭獎2,000,000 hello積分、二獎Apple iPhone 13 Pro 256GB(松嶺綠色)、三獎總值8,000元恒隆電子購物禮券及四獎Dyson二合一甲醛空氣清新機TP09,其他獎品包括任天堂Switch遊戲主機(OLED 款式)、Marshall ACTON II無線音箱、飛利浦HD9252/81 Essential健康氣炸鍋、牛大人私人訂座服務及2位美國特級安格斯120分鐘吃到飽、1,000元百老滙禮物卡,以及100元Decathlon 電子券等。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

責任編輯:嚴浩文