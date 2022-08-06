【2022消費券】恒隆地產「hello 賞你浪接浪」 送超過250萬元獎賞及額外hello積分 消費滿指定金額賞商戶購物禮券

政府即將於8月7日發放第二階段消費券，恒隆地產（00101）由8月5至21日期間推出「hello 賞你浪接浪」活動，讓追求品味生活的顧客到旗下商場消費，盡用消費券並贏取多重獎賞；與此同時， 恒隆冀能藉着政府發放第二輪消費券之際同時推出推廣活動，能夠相得益彰，為恒隆的商戶帶來更多商機，推動零售市場全面復甦。

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於活動期間，顧客在Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）之商戶，以消費券計劃之指定儲值支付工具（包括支付寶香港、BoC Pay、八達通、 PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK）累積消費滿2,000元，即可獲50元AEON禮券一張（每位會員於推廣期內最多換領 AEON 禮券乙次），顧客更可同時參與100%中獎率的「消費有賞•不停抽獎」活動，獲得高達6次必中抽獎機會（累積即日消費每滿300元即獲1次抽獎機會，每日最多10次）及額外1,000 hello積分（累積即日消費每滿300元更獲額外200 hello積分），獎賞總值超過250萬元。

「消費有賞•不停抽獎」活動由即日起至2022年8月31日舉行，hello會員於Fashion Walk、山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場以及中環物業（包括都爹利街一號、印刷行、樂成行及渣打銀行大廈）之商戶累積即日消費每滿300元，並把收據上傳至恒隆商場手機應用程式，成功批核後，即可獲得1次抽獎機會，每日抽獎上限為10次。除此之外，以消費券計劃之指定儲值支付工具（包括支付寶香港、BoC Pay、八達通、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或 WeChat Pay HK）累積即日消費每滿300元更可同時獲得額外200 hello 積分（推廣期內最多可獲贈5次額外hello積分，共1,000 hello 積分）。

「消費有賞•不停抽獎」獎品非常豐富，恒隆將送出超過260,000份總值超過250萬元的獎品及禮遇，100%中獎率，保證人人有份，永不落空。而為了滿足不同消費者的需要，特意挑選多款人氣家電、生活用品和餐飲及購物電子券供顧客抽獎，當中包括頭獎2,000,000 hello積分、二獎Apple iPhone 13 Pro 256GB（松嶺綠色）、三獎總值8,000元恒隆電子購物禮券及四獎Dyson二合一甲醛空氣清新機TP09，其他獎品包括任天堂Switch遊戲主機（OLED 款式）、Marshall ACTON II無線音箱、飛利浦HD9252/81 Essential健康氣炸鍋、牛大人私人訂座服務及2位美國特級安格斯120分鐘吃到飽、1,000元百老滙禮物卡，以及100元Decathlon 電子券等。

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責任編輯：嚴浩文