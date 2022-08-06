【美國經濟】美國6月份消費者信貸按月增加402億美元　增幅為歷來第二高

▲ 美國6月份消費者信貸按月增加402億美元 增幅為歷來第二高

據美國聯儲局公布，美國6月份消費者信貸按月增加約402億美元，高於市場預期，增幅亦僅次於3月份時創紀錄的471億美元。其中，包括信用卡在內的循環信貸餘額增加148億美元，非循環信貸增加254億美元。

第二季度信貸折合年率增長8.7%。第二季度末的汽車貸款增加約320億美元，而學生貸款增幅不到10億美元。

美國通脹率處於40年高企，6月CPI按年升幅更達9.1%，若要維持以往相同的商品和服務，意味美國人不能避免地花費更多金錢。然而，到目前為止，消費者支出仍具韌性，6月份經通脹調整後的支出實現了增長。

不過，物價的快速上升也讓人難以負擔。據普查局於6月底至7月初進行的一項調查顯示，4成成年人表示應付家庭日常開銷有些或非常困難。

傳統上，消費者信貸數據被視為次級經濟指標，但這或許也可印證了美國個人儲蓄率（佔可支配收入的比率）持續下降，6月個人儲蓄率已下降至5.1%，反映不排除許多美國人正在動用儲蓄來抵消通脹帶來的成本增加。

相關文章：

【美股業績】美國運通上季收入破紀錄、整體信用卡消費增加30% 惟需為信貸虧損撥備4.1億美元

【消費信貸】環聯：本港消費信貸市場去年底持續上升 同時使用信用卡與其他信貸產品人數增

編輯：袁諾曦