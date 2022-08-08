曾淵滄：樓是買來賣的

周二（2日），港股因為擔心美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台北而大跌，股市大跌說明當天有不少人以低價沽出手中的股票。為甚麼沽出？因為擔心當時不沽出，明天、後天可能再跌。不過，周三（3日）一開市，不少於周二急跌的股票都出現大反彈，是的，股市是很經常出現如此的波動，但樓市不會。

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一買入即放售

周二時，你會聽說到有多少人因為擔心佩洛西訪問台北，而賣掉自己持有的物業嗎？這就是股市與樓市最大的分別。也因此，股市裏就經常有人說：「股票是買來賣的」。很多年前，不少人買樓的目的，是買來賣的，當時炒樓風氣很盛，相信今日仍有一些地產經紀很懷念多年前人人炒樓的時刻。當時炒樓之風已達到一買入馬上就放售的現象，買賣的正式契約仍未完成，錢也未全付，就以「摸貨」形式賣掉。

多年前，粉嶺碧湖花園第一幢樓推出市場時，筆者也買了一伙樓花，到了第四幢樓推出市場時，售價已大幅上漲，當時筆者就是以「摸貨」形式售出仍未入伙、仍未付清買樓費用的樓花，以已支付的本金來計算，盈利之豐的確是很驚人。也難怪人人如此瘋狂的炒樓。最終1997年樓市泡沫爆破，2003年許多人成了「負資產」一族。

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辣招稅竭炒風

2010年炒風再起，2011年前特首曾蔭權推出特別印花稅（SSD），之後，前特首梁振英推出買家印花稅（BSD）、從價印花稅（AVD），從此香港炒樓之風完全消失了。至今，這些額外的稅務已經推出多年，有機會取消嗎？有人認為，一旦香港出現經濟衰退，樓價下跌，這些額外的稅務是可能取消的。但是，筆者認為機會很小。

這些被稱為「辣招稅」的額外稅務，已成穩定香港樓價的重要基石，不太可能因樓價下跌而取消。樓價上升時「辣招稅」可以壓抑樓價上升，樓價下跌時，「辣招稅」也可以壓抑樓價下跌的速度與幅度。是的，從第一項「辣招稅」推出至今，長達11年裏樓價的波幅不超過１倍。

過去4年，樓價更只在6%的波幅中升升跌跌，不可謂不穩定了。沒有急升也沒有急跌。林鄭月娥當特首的4年裏，沒有改變過「辣招稅」，估計現任特首李家超也不會隨意改變。因此，大家一定要有足夠的心理準備，即不要期望「辣招稅」會改變。國家主席習近平說，「樓是用來住的，不是用來炒的」，這句話不單單適用於內地，相信香港特首也會遵守這個信念。香港絕對不可出現「樓是買來賣的」炒作概念。