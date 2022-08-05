【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】夏天沙漠的沙塵暴 柏柏爾人的生活智慧

居住在撒哈拉沙漠的柏柏爾人，他們擁有生活智慧。他們在夏天及冬天的生活模式有些不同。

穆罕默德的兩位嫂嫂每天洗衫煮飯忙過不停，留意她們清洗衣服後，過了一天先將衣服收回，其實沙漠的陽光，不消一兩小時，相信衣服已全部乾透。

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炎夏開始，日長夜短，晚上8時始日落，早上5時已晨光初升，她們在家的工作一如以往，唯獨是洗衣服的時間，比冬天更早，同時中午前一定將所有衣服收回，這個情況留意好一段時間，心裏亦帶點奇怪。

但久而久之，我開始明白了，因為，夏天的沙漠，經常在中午過後出現沙塵暴，有時候一個下午，有時候每隔一小時來一個沙塵暴，這些天文現象，不是當地人相信也難瞭解，所以，她們在處理衣服也因應季節而轉變。

▲ 夏日的沙漠早上平静，但下午時段沙麞暴開始出現。

有天的下午，沒有沙塵暴，心情較輕鬆，不用躲在屋內，約五時左右，我抱着穆罕默德的侄兒Ayoub (阿尤布)在屋外玩，突然間，我從遠處看見一個沙塵暴正向着這方向吹來，這刻趕快抱着Ayoub (阿尤布)回屋，可惜，我如何敏捷，也不及大自然的風速，未到家門已滿面沙粒了。

還有一天，我和穆罕默德開車到附近城鎮Merzouga(梅爾祖卡)餐廳，當我倆步入餐廳點餐後，回頭一看，餐廳職員已衝出門外將枱椅收拾，因為，外面有一個強勁的沙塵暴不段打圈，而我好奇，又不敢走出外，只站在玻璃門內觀看，但我看見有兩個當地男士仍坐在餐廳外，輕鬆淡定繼續坐着。

可想這知，沙塵暴他們已習慣了。只有我這個外來人大驚小怪吧。

▲ 沙塵暴突然其來，餐廳職員忙於收拾戶外的枱椅。

▲ 沙漠公路從遠處看見沙麈暴迎面來。

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