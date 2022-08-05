小紅書成年輕人消費指南 七夕禮物一周搜尋量按月急增242%

社交電商平台小紅書受年輕用戶追捧，成為了他們的時尚生活及消費指南，小紅書宣布在7月25日至7月31日，小紅書上「七夕禮物」相關搜索量按月增長242%。其中玩偶、花束、項鍊、香水等傳統七夕禮物相關搜索量都有不同程度的增長， 反映小紅書已成七夕送禮的靈感來源！

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今年各大品牌憑藉對中國年輕消費者的理解與認知，推出定製的七夕限定產品，如國產咖啡品牌瑞幸於七夕推出的兩款限定新產品備受追捧，其中百利甜莓拿鐵是把咖啡和酒精結合，用上班族的「早 C 晚 A」、微醺等作為賣點，截至8月3日小紅書上「瑞幸七 夕」的一周搜尋量大增逾400%。

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此外，完美日記的七夕禮盒亦大受歡迎，禮盒中除了產品外也有和中國郵政的聯名定製郵票，加上獲演員趙露思代言，帶動「完美日記七夕禮盒」一周搜尋量急升 360%。至於國際品牌包括Lancome及3CE，於七夕推出限定產品也引起了不少用戶的興趣。

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記者：張以正