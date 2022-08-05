  • 26°C
香港時間 : 2022805日 (五) 23:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小紅書成年輕人消費指南 七夕禮物一周搜尋量按月急增242%

股樓投資 23:23 2022/08/05

分享：

分享：

社交電商平台小紅書受年輕用戶追捧，成為了他們的時尚生活及消費指南，小紅書宣布在7月25日至7月31日，小紅書上「七夕禮物」相關搜索量按月增長242%。其中玩偶、花束、項鍊、香水等傳統七夕禮物相關搜索量都有不同程度的增長， 反映小紅書已成七夕送禮的靈感來源！

同場加映：【溫股知新】靜待儲局議息 個股超多消息

今年各大品牌憑藉對中國年輕消費者的理解與認知，推出定製的七夕限定產品，如國產咖啡品牌瑞幸於七夕推出的兩款限定新產品備受追捧，其中百利甜莓拿鐵是把咖啡和酒精結合，用上班族的「早 C 晚 A」、微醺等作為賣點，截至8月3日小紅書上「瑞幸七 夕」的一周搜尋量大增逾400%。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

此外，完美日記的七夕禮盒亦大受歡迎，禮盒中除了產品外也有和中國郵政的聯名定製郵票，加上獲演員趙露思代言，帶動「完美日記七夕禮盒」一周搜尋量急升 360%。至於國際品牌包括Lancome及3CE，於七夕推出限定產品也引起了不少用戶的興趣。

同場加映：【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
小紅書 IPO 港股

下一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】夏天沙漠的沙塵暴 柏柏爾人的生活智慧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
【DC】華納腰斬電影《蝙蝠女》 7億製作費化為烏有
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【室內設計】豪擲105萬裝修 一家四口X兩位工人同住834呎單位
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【室內設計】獨居港女擲59萬元翻新420呎舊樓　客廳改成地台配搭榻榻米加矮腳家具　搖身一變恍似和室成最大亮點
【政府招聘】政府9月新一輪招聘政務主任等職位 公務員招聘考試和基本法及國安法測試10月舉行 5/8周五起可報名
【政府招聘】政府9月新一輪招聘政務主任等職位 公務員招聘考試和基本法及國安法測試10月舉行 5/8周五起可報名
【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
【2022消費券】小米「8月消費券賞」活動 米家無線吸塵器等限定產品低至5折 單筆消費滿1,000元即賞1,000現金劵
【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
【食品安全】再多兩款Häagen-Dazs雪糕受污染驗出致癌物　食安中心籲勿食用及停售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款