【新股IPO】電池製造商中創新航據報通過上市聆訊　擬集資15億至20億美元

▲ 【新股IPO】中創新航最快周四闖關 擬集資最多156億

中國鋰電池生產商中創新航科技（CALB）在今年3月遞交在港上市申請，中證監早前已經核准中創新航科技發行不超過3.03億股境外上市外資股。據外電最新報道指，中創新航科技已在今日成功闖關，通過聯交所上市聆訊。

綜合數間外媒報道，公司據報計劃集資15億美元（折合約117億港元），亦有報道指，若果中創新航最終成功上市並完全行使超額配售權，將集資最多20億美元（折合約156億港元）。華泰國際為獨家保薦人。

中創新航成立於2007年，主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池以及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發。目前，公司在常州、洛陽、廈門、成都、武漢以及合肥設立產業基地，在十四五期間，公司規劃產能超過500GWh。

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記者：梁安琪