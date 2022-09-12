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【新股IPO】電池製造商中創新航今起評估IPO需求至9月22日　已過上市聆訊、擬集資15億至20億美元

新股IPO 19:19 2022/09/12

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【新股IPO】中創新航最快周四闖關　擬集資最多156億

中國鋰電池生產商中創新航科技（CALB）在今年3月遞交在港上市申請，周四（9日）通過上市聆訊後，今起（12日）評估投資者對其新股需求，有關評估將於9月22日結束。

中證監早前已經核准中創新航科技發行不超過3.03億股境外上市外資股。

綜合數間外媒報道，公司據報計劃集資15億美元（折合約117億港元），亦有報道指，若果中創新航最終成功上市並完全行使超額配售權，將集資最多20億美元（折合約156億港元）。華泰國際為獨家保薦人。

中創新航成立於2007年，主要從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池以及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發。目前，公司在常州、洛陽、廈門、成都、武漢以及合肥設立產業基地，在十四五期間，公司規劃產能超過500GWh。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

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記者：梁安琪

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