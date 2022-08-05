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【分析│台海局勢】法貿行：台灣在半導體行業角色重大　「擦槍走火」波及電動車等行業

股市 22:14 2022/08/05

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台海局勢持續緊張，中國在周四的軍演中更曾經發射飛彈，令市場擔心地緣政治局勢將加劇對經濟影響。分析指，台灣現時在半導體行業地位舉足輕重，海峽兩岸再擦槍走火，有機會影響整個產業鏈。

中日韓對台半導體依賴度高

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞認為，相比以往幾次台海危機，現時台灣在全球半導體行業擔當重要角色，內地經濟規模亦比以往龐大，若再惡化，會為全球帶來更大經濟衝擊。

艾西亞指，中國、日本及南韓均是對台灣半導體進口依賴度較高的國家，若對海峽進行封鎖，運送需繞道或減速的話，屆時物聯網、數據中心及電動車等對半導體供應依賴較高的行業會受較大程度影響。

中港股市或迎來短暫反彈

她補充，消費類電子產品雖然也會受到影響，惟需求下降和庫存水平上升將能起到緩衝作用。艾西亞認為局勢緊張造成的供應鏈影響或會繼續推高通脹，令各地央行採取更鷹派貨幣政策。

該行亞太區高級經濟學家吳卓殷指，當軍事演習周日完結，中港股市會迎來短暫反彈，但長遠仍受地緣政治、及中概股在美國的除牌危機等因素困擾。他指中概股如被美國除牌，就算能在港繼續上市，市場也未必會給予其與美股時一樣的估值，到最終受累的也是港股。

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編輯：葉志偉

港股 宏觀分析 物聯網 台灣 行業 中國

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