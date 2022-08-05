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【大酒店 45】受惠歐美業務穩健復甦 大酒店上半年虧轉盈 賺1.3億元不派中期息

股樓投資 21:19 2022/08/05

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大酒店（00045）中期業績轉虧為盈，收入增長31.5%至16.6億元；股東應佔盈利1.3億元，對比去年同期股東應佔虧損4.5億元，每股盈利0.08元。不派中期息。除開業前及息稅折舊及攤銷前營業盈利約1.1億元，按年升2.4倍。績後股價愈升愈有，周五（5日）更以全日最高位收市，報7.12元，升3.8%。

同場加映﹕【溫股知新】港股又破位 部署要諗計

期內，旗下香港半島酒店上半年收入按年下跌10%，至2.75億元，出租率跌12個百分點，平均房租升12%，平均可出租客房收入跌36%。半島辦公大樓去年出租率達100%，半島商場出租率亦達93%。上海半島酒店受內地4至6月防控措施影響，收入急挫48%。

【阿里巴巴 9988】 阿里巴巴申請在港轉為主要上市 料年底前完成 【見下頁

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集團指，相對於2021年非常嚴峻的形勢，今年上半年開始呈現較積極勢頭，雖然香港市場及內地的酒店深受旅遊限制影響，但美國及歐洲業務呈穩健復甦，酒店房租達至歷史高位。期內，紐約、曼谷、馬尼拉及巴黎半島酒店收入分別按年大升320%、262%、387%和455%。

同場加映﹕【青姐話】睇業績、聽消息 欠靈活、難搵食

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記者：郭秀慧

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港股 每股盈利 大酒店（00045） 商場

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